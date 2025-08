"Yildiz non voleva giocare a calcio, era iscritto a…": parla Staude che lo ha scoperto in Germania

"La velocità estrema era evidente, pure nell'osservare le situazioni di gioco. Poi voleva sempre migliorare. Per esempio, dopo l'allenamento, che in realtà si svolgeva solo con il pallone, correva volontariamente due o tre giri lunghi intorno al campo grande".

Poteva immaginare questo percorso?

"Come si fa, a quell'età? Non si può programmare, né prevedere. I bambini devono divertirsi, giocare tanto con gli altri, migliorare la tecnica. E segnare gol è più importante che evitarli. A Yildiz ho detto qualcosa di simile".

E ci riusciva?

"All'epoca giocavamo 7 contro 7, porte da 2 per 5 metri. Kenan cercava di fare il massimo ovunque. Per capirci: sapeva ormai giudicare se un dribbling fosse meglio di un tiro in porta. E guardava i compagni, com'erano posizionati".

Era con i più grandi?

"In una categoria superiore, sì. E ricordo, verso la fine della prima stagione, che erano iniziati prestissimo i provini".

Chi l'aveva cercato?

"Il Norimberga, l'SSV Jahn. Poi il Bayern. Aveva deciso per il Regensburg, poi l'inevitabile passaggio a Monaco di Baviera, dov'è cresciuto tanto come giocatore e come uomo".

Quale livello raggiungerà, secondo lei?

"Ripeto: non posso prevedere il suo futuro. Ma un calciatore deve giocare al livello più alto possibile per continuare a svilupparsi. Oltre ai principali campionati, è importante la Nazionale. E sarebbe ottimo continuare sempre così, in Europa".