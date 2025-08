Finalmente ci siamo? Si direbbe di sì, le operazioni che hanno finora bloccato la campagna acquisti della Juventus sembra si stiano avviando alla chiusura. E questa potrebbe essere la settimana decisiva. La prima e la più importante è quella di Douglas Luiz . La trattativa con i Nottingham Forest è a buon punto. Nelle prossime 48 dovrebbe essere formalizzata l'offerta e Douglas è pronto ad accettarla. La formula sarà probabilmente quella del prestito con obbligo di riscatto e libererà la Juve dall'ingaggio per poi incassare i soldi necessari. Quanti? La Juve ne vorrebbe 40, il Nottingham non è arrivato a superare i 35. Ma con la partenza di Douglas si libera il posto a centrocampo per Morten Hjulmand , il pezzo mancante per la mediana di Tudor.

La questione Weah, risolta nei giorni scorsi, apre le porte al laterale destro (Singo o Martinez) e Comolli sta stringendo per Kolo Muani, in modo da averlo già per l'amichevole del 13 agosto, Juve contro Next Gen, la festa in famiglia allo Stadium. A quel punto resterebbero quindici giorni per trovare un accordo per Vlahovic, per il quale la soluzione Milan sembra essere l'unica possibile.

Con Hjulmand, uno tra Singo o Martinez e Kolo, secondo voi, sarebbe una buona Juve?

