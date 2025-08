Juve in campo a Herzogenaurach: Bremer e Yildiz non si allenano, ecco perché

Prosegue la partentesi tedesca per la Juventus di Igor Tudor , in vista del match di domenica contro il Borussia Dortmund . I bianconeri nella giornata di oggi sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamento: prima quella mattutina, poi a seguire la sessione pomeridiana aperta al pubblico. Arrivano subito delle novità tra le fila della Juve con due volti importanti che mancano all'appello: si tratta di Gleison Bremer e Kenan Yildiz .

Juve al lavoro, assenti Bremer e Yildiz

L'allenamento del pomeriggio per la Juve era aperto ad alcuni fortunati sostenitori bianconeri che hanno potuto osservare al lavoro la squadra di Igor Tudor, facendo sentire tutto il loro entusiasmo. Prima di entrare in campo, diversi calciatori (tra i quali Yildiz, Thuram e Kalulu) hanno dedicato tempo ai tifosi presenti con foto ed autografi. La seduta è poi iniziata alle 17.30 al centro sportivo Adidas, in quel Herzogenaurach: prima stretching, poi la fase atletica. Due assenti per la Juve: Bremer e Yildiz. Per entrambi si è preferito, per una gestione dei carichi di lavoro, non impegnarli sul campo nel pomeriggio di oggi.

In particolare per il fantasista turco leggerissimo affaticamento, ma nulla di preoccupante: infatti già da domani entrambi saranno al lavoro, a disposizione di Tudor. Il tecnico bianconero ha osservato scrupolosamente la sessione della squadra, tenendo un discorso al centro del centrocampo dopo la fase atletica. Ma Tudor non era il solo: a farlo a bordocampo anche Francois Modesto, neo direttore tecnico bianconero. Dopo le parole dell'allenatore al gruppo squadra, al via l'esercitazione tattica.

