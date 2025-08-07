Douglas Luiz, la gita Juve sta per finire: si va verso la direzione richiesta da Comolli

Non c'è posto nella Juve di Tudor

È che l'ex Aston Villa non solo non ha trovato continuità, per colpa di infortuni, adattamento e sussurri tecnici, ma ha patito proprio questo stare a guardare, condizione che già a fine stagione gli è stata esplicitata a più riprese. Non c'è spazio per DL nella Juve, non in quella di Tudor quantomeno. Il tecnico lo ritiene un calciatore sicuramente dalle ottime doti, dall'altissimo profilo tecnico, però poco funzionale al suo gioco. Non a caso, sul mercato, Igor ha chiesto un martello in grado di reggere le richieste, e specialmente dal punto di vista atletico. Douglas no, non ha potuto garantirlo, e ha capito perfettamente come il croato non cambierà idea. Perciò i saluti sono l'unica soluzione a un problema poi ingigantito con la decisione di non presentarsi al raduno della Continassa: sperava di non dover tornare a Torino, dove ha lasciato tutto ciò che aveva costruito nell'ultimo anno, e di fiondarsi direttamente in Inghilterra con una nuova maglia. È lì, che vuole andare. È in Premier League.

Il prezzo di Douglas Luiz

Ed è per questo, in fondo, che non è mai arrivata un'apertura concreta ai sondaggi dell'Arabia Saudita, alla possibilità vagliata di rimanere in Serie A - il Como si era informato sul suo cartellino -, né di trovare una chance temporanea, sfruttando la sponda di un contratto lungo con la Juve e quindi andando incontro potenzialmente al nuovo acquirente. No, Luiz vuole tutto e subito, e l'agente Kia Joorabchian sta provando ad accontentarlo. Con il Nottingham Forest ci sono stati i passi più evidenti e più forti: si sta andando nella direzione richiesta dal dg Comolli - occorre un'offerta da 40 milioni di euro, sulla formula si può trovare un compromesso -, pronto a non cedere come accaduto con Weah e com'è stato preventivato sul caso Vlahovic. Il brasiliano no, non è considerato un vero e proprio tappo, anche perché la burrasca del mancato rientro è passata, e con enorme pazienza Igor Tudor ha provato a dargli nuovamente un contesto in cui allenarsi. La richiesta della società però è stata evidente ed evidentemente eseguita: non si può mettere Douglas in un angolo. È un asset tanto importante quanto delicato: sbagliare mossa equivarrebbe a dilapidare un patrimonio fondamentale per le trattative in entrata.

