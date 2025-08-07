Nico Gonzalez e le sirene inglesi, la Juve apre le porte a una sola condizione…

Iniziano a riecheggiare le sirene inglesi per Nico Gonzalez . L’esterno offensivo - ormai non è più un mistero - rappresenta uno dei tanti esuberi attualmente in organico alla Vecchia Signora, che sta lavorando alacremente in queste settimane per sfoltire la rosa. Così da far spazio a rinforzi e nuovi acquisti per provare a tornare a lottare per il vertice del campionato dopo l’ultimo quinquennio, durante il quale la Juve ha fatto da spettatrice non pagante della corsa al tricolore. Ecco perché si profila all’orizzonte l’ennesima rivoluzione tra elementi in entrata e tanti altri al passo d’addio. Ad appena dodici mesi di distanza dal suo arrivo l’argentino appare, infatti, già pronto a fare i bagagli per accasarsi altrove. D’altronde i numeri nel calcio non mentono e fotografano in maniera negativa l’avventura di Nico Gonzalez. Appena cinque gol segnati tra campionato e coppe a caratterizzare tante prestazioni deludenti: questo il magro bottino che ha accompagnato la prima stagione bianconera del classe 1998. Nico, infatti, era arrivato sul pianeta Juve sorretto da grandi aspettative. Tanto che la Juventus aveva sborsato 33 milioni più bonus per accaparrarselo dalla Viola (8 di prestito oneroso più altri 25 con l’obbligo di riscattato scattato ufficialmente a inizio febbraio dopo la vittoria sul campo del Como). Pochi sprazzi di classe e una discontinuità allarmante che hanno indotto la Vecchia Signora a metterlo sul mercato nell’anno che porta al Mondiale. Aspetto questo da non trascurare, visto che Nico non ha ancora cancellato dal suo cuore l’amarezza di non aver vissuto il trionfo dell’Albiceleste a Qatar 2022. Lui che sarebbe stato sicuramente convocato dal ct Lionel Scaloni se non si fosse fatto male a una settimana dalla partenza della Coppa del Mondo.

Nico Gonzalez nel mirino della Premier League

Motivo per cui Gonzalez non vuole saltare per nessun motivo la prossima rassegna iridata dopo aver alzato al cielo la Copa America da protagonista l’anno scorso. Occhio quindi - dopo i sondaggi arrivati dall’Arabia che però non si sono evoluti in proposte concrete - al mercato inglese, dove un intermediario italiano vicino all’agente Josè Titolo sta riscontrando dei possibili interessamenti per il numero 11 bianconero. Nella fattispecie hanno sondato il terreno, chiedendo informazioni Everton e Fulham, entrambe alla ricerca di uno specialista offensivo di fascia. Con la stessa Juve che ha già aperto la porta alla cessione dell’attaccante. A patto che avvenga con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’unica strada al momento possibile per evitare di realizzare minusvalenze a bilancio. La Premier sembra essere nel destino di Nico che era già stato vicino negli ultimi anni prima al Brentford e poi al Tottenham. In entrambi i casi l’argentino aveva detto di no, preferendo accasarsi rispettivamente prima alla Fiorentina e poi alla Vecchia Signora. Stavolta invece potrebbe essere la volta buona per volare Oltremanica, visto che l’Atletico Madrid non ha affondato il colpo dopo la chiacchierata esplorativa effettuata venti giorni fa. Idem l’Atalanta che resta alla finestra per un possibile un blitz last minute in caso di partenza di Ademola Lookman verso l’Inter per 50 milioni. Un affare che però rischia di andare per le lunghe ed eventualmente materializzarsi a fine agosto come accaduto un anno fa di questi tempi tra la Juve e Koopmeiners.

Sancho il sostituto di Nico Gonzalez alla Juve

Indi per cui sia Nico sia la Juventus non intendono aspettare troppo a lungo una soluzione e studiano strade alternative come quella inglese. Meglio giocare d’anticipo, anche perché la separazione potrebbe rappresentare la soluzione più congeniale per tutti. Soprattutto per il dg bianconero Damien Comolli che ha sempre nel mirino Jadon Sancho come eventuale sostituto. Ecco perché non bisogna perdere troppo tempo sul fronte uscite, onde evitare di vedere il gioiello inglese del Manchester United accasarsi su altri lidi. E così la pista Premier per Nico può accendersi davvero...

