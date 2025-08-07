Juve, Bremer e Yildiz tornano in gruppo, Tudor sorride: le ultime dalla Germania

La Juventus continua il suo ritiro estivo a Herzogenaurach, in Germania, dove sta ultimando la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A. La squadra, guidata da Igor Tudor , è scesa in campo questa mattina per una nuova seduta di allenamento, focalizzandosi principalmente su aspetti tattici e atletici . Il gruppo bianconero prosegue il proprio lavoro con grande intensità, cercando di affinare i meccanismi in vista delle imminenti amichevoli estive. Dopo la sessione mattutina, lo staff tecnico ha concesso il pomeriggio libero ai giocatori, un’occasione utile per recuperare energie. Intanto, in attesa dei prossimi impegni, lo staff e i dirigenti monitorano con attenzione la condizione fisica della rosa, anche in vista del rientro dei nazionali. Sul fronte societario, in serata è previsto l’arrivo in ritiro di Scanavino , a conferma della vicinanza del club alla squadra in questa fase cruciale della preparazione.

Bremer e Yildiz tornano in gruppo: buone notizie per Tudor

Nell’allenamento odierno è arrivata una notizia importante per lo staff tecnico: sia Gleison Bremer che Kenan Yildiz sono tornati a lavorare regolarmente con il gruppo. Dopo aver saltato la giornata di mercoledì per una gestione precauzionale dei carichi, i due giocatori hanno ripreso le attività in campo, segnale positivo in vista delle prossime uscite. Bremer rappresenta una pedina fondamentale per la retroguardia bianconera, mentre Yildiz, reduce da un’estate intensa, è pronto a ritagliarsi un ruolo importante nella nuova Juventus. Il loro rientro testimonia l’efficacia della gestione fisica impostata dallo staff, attento a non forzare i tempi di recupero. Per entrambi è stato deciso di non forzare ulteriormente nel pomeriggio di mercoledì, lasciandoli a riposo in vista dei prossimi impegni.

Le prossime amichevoli e l’arrivo di Scanavino in ritiro

Il calendario della Juventus prevede ancora tre impegni amichevoli prima del debutto ufficiale in Serie A. I bianconeri, che hanno iniziato la preparazione più tardi rispetto agli altri club italiani a causa della partecipazione al Mondiale per Club, hanno disputato finora una sola amichevole. Il prossimo test è fissato per sabato 10 agosto, contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, un banco di prova di alto livello per testare la condizione generale. Successivamente, la squadra farà rientro in Italia per affrontare la Juventus Next Gen il 13 agosto, nel tradizionale appuntamento tra le due formazioni del club. L’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato sarà il 16 agosto contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium. Intanto, è atteso in serata a Herzogenaurach Scanavino: il dirigente bianconero raggiungerà la squadra in Germania per assistere da vicino alle ultime fasi del ritiro e ribadire il supporto della società alla squadra.

