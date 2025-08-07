Juve tra cena e mercato, Tudor convoca tutti! A Norimberga anche Scanavino e Modesto: i segnali

NORIMBERGA (Germania) - Trascorrere momenti di svago insieme, condividendo una cena in un noto ristorante di Norimberga, e cementare ulteriormente il gruppo perché, talvolta, l'alchimia di squadra sopperisce alle lacune tecniche e tattiche e regala stagioni indimenticabili. È, certamente, la speranza di ogni tifoso della Juventus, provato da alcuni anni di 'vacche magre' e dolorose ferite sul mercato, ma anche l'intento della dirigenza e dello staff tecnico bianconeri, che hanno organizzato una serata con la rosa al completo : pertanto, anche Douglas Luiz, in trattativa con il Nottingham Forest, Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto, Arthur, Djalò, Nico e Facundo Gonzalez, tutti 'in vetrina', sono regolarmente presenti.

La giornata

Dopo l'allenamento svolto in mattinata - con l'importante notizia del rientro di Bremer e Yildiz - i calciatori hanno goduto di un pomeriggio di riposo (e faranno altrettanto domani), così come lo staff tecnico, che ha scelto di fare una passaggiata alla scoperta di Herzogenaurach, cittadina tedesca sede del ritiro bianconero. Per un dirigente che va, uno che viene: Giorgio Chiellini ha lasciato la Germania, Damien Comolli è rimasto a Torino, mentre Maurizio Scanavino è atteso proprio per la cena della squadra insieme a François Modesto. Tudor, intorno alle 19.30, era già 'seduto al suo posto', raggiunto prima dai suoi collaboratori e, dopo circa 20', dal resto della squadra, accompagnata in pullman.

La cena delle Women

La cena della Juventus fa seguito a quella di ieri sera con protagoniste le Women. Il tecnico Massimiliano Canzi e il Direttore Stefano Braghin hanno voluto fortemente un momento di svago per la squadra, significativo anche per l'inserimento delle ultime arrivate. Assente un 'pezzo di storia' come Lisa Boattin - in giornata è arrivato il comunicato ufficiale dell'addio - ormai prossima a raggiungere Sofia Cantore negli States (quest'ultima candidata al Pallone d'Oro femminile insieme a Cristiana Girelli), mentre per Alisha Lehmann - a meno di un passo dal Como - è stata l'occasione per congedarsi dal gruppo.

