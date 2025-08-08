Kolo Muani lancia ancora segnali, intanto tra Juve e Psg spunta… Barido

Fino a qui tutto bene. Il sole saluta il cielo sopra Norimberga e colora di rosso le guglie delle chiese gotiche in città. È il segno di un’altra giornata che passa, interlocutoria per quel che riguarda il mercato della Juventus. Intanto, il gruppo squadra cena insieme, ormai una tradizione del ritiro tedesco. A circa 700 chilometri di distanza, la calma apparente della Continassa non deve confondere. Negli uffici della sede bianconera, Comolli porta avanti quotidianità e eccezionalità, amministrazione e calciomercato. In una scala delle priorità, nell’agenda del direttore generale ci sono le uscite per fare in modo che queste diventino diretta conseguenza delle entrate. A proposito delle priorità e di entrate, in cima alla lista dei desideri, resta un pensiero fisso: Kolo Muani. Ha convinto Tudor. Prima ha ribaltato le gerarchie dandogli spazio, a discapito di Vlahovic, e poi, in sede di rinnovo, ha chiesto al club di provare a riportarlo a Torino. Lui, dal ritiro del Paris Saint-Germain, continua a lanciare messaggi mandando like a contenuti che riguardano il mondo Juve e i suoi ex compagni. L’intenzione è chiara, da parte di tutti: l’attaccante francese farebbe oggi le valigie per tornare a Torino, la Juventus lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Il problema non è dunque l’intenzione, ma l’attenzione delle altre squadre. Fin qui l’interesse della Premier League non si è concretizzato in un’offerta che convincesse il club parigino. E, quindi, per la Juventus, passa un’altra giornata interlocutoria ma che, certo, non la vede assistere passiva allo scorrere degli eventi.