“Colpito da David già a 17 anni. Nessun dubbio, l’impatto Juve sarà super”

“Guardi qui: chi ha questi numeri in Europa? Solo i top, solamente i grandi attaccanti”. Yves Vanderhaeghe, con una mossa a sorpresa, tira fuori una sfilza di statistiche, srotolata come fosse una pergamena romana. Non ci sono né leggi, né comandamenti: contiene i dati di Jonathan David delle ultime 5 stagioni. I due si sono conosciuti al Gent, dove Vanderhaeghe era allenatore e David giocatore. Era il 2017, Jonathan aveva 17 anni: non poteva essere ancora tesserato in quanto minorenne ed extracomunitario. Ma l'aveva colpito sin da subito. Yves Vanderhaeghe, è stato tra i primi allenatori di David. “Eravamo al Gent, è stata la mia prima e unica stagione lì. Jonathan è arrivato a gennaio 2018, ma ha poi esordito il 4 agosto successivo contro lo Zulte”. L'ha visto crescere, insomma. “Sì, siamo partiti insieme, era il primo arrivo in Europa dopo l’esperienza in Canada. Non potevamo ancora tesserarlo”. E poi? “Poi è arrivato il momento giusto e ho capito che si trattava di un giocatore diverso, uno di quelli che ti ruba l’occhio”.