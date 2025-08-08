Calciomercato Juve, in Premier preparano l’affondo per Savona. Miretti-Napoli: c’è il rilancio

Tornano a bussare i club di Premier League dalle parti della Continassa: ritorno di fiamma da parte di alcune società del campionato inglese per Nicolò Savona, che - nonostante il rinnovo fino al 2030 siglato poche settimane fa - è di nuovo molto gettonato Oltremanica. Giovane e con ampi margini di miglioramento: l’identikit del classe 2003 si incastra bene con molte delle esigenze delle squadre inglesi. Ecco perché da diverso tempo il Bournemouth e il Newcastle (qualora dovesse andare via Tino Livramento, richiesto dal Manchester City che ha offerto 60 milioni per strapparlo ai Magpies) restano vigili e continuano a osservare gli sviluppi di mercato riguardanti il laterale classe 2003. Il numero 37 bianconero, infatti, non è considerato incedibile dalla dirigenza della Vecchia Signora, che dinanzi a offerte da 20-25 milioni potrebbe decidere di privarsi del terzino. A tal proposito occhio all’inserimento del Wolverhampton che nelle ultime ore ha sondato concretamente il terreno per Savona. Inaspettatamente un assist starebbe arrivando dal Napoli, che ha sorpassato i Wolves nella corsa a Juanlu Sanchez. Lo spagnolo era diventato la prima scelta degli inglesi, dopo che Pubill aveva scelto di rifiutare l’offerta ricevuta per accasarsi all’Atletico Madrid.
Savona a rischio esubero
Niente da fare pure per il calciatore degli andalusi, che mercoledì mattina ha ribadito alla dirigenza del Siviglia la volontà di trasferirsi in Italia alle dipendenze di Antonio Conte. Decisivo il blitz di un paio di mesi fa del ds azzurro Giovanni Manna, che potrebbe al tempo stesso aver fatto un mezzo favore alle casse della sua vecchia società. I Wolves, infatti, ora potrebbero lanciarsi forte proprio su Savona, mettendo sul piatto lo stesso budget da 17-18 milioni più il 10% sulla futura vendita disposto per Sanchez. Cifra questa che potrebbe tentare il dg bianconero Damien Comolli, visto che il prodotto del vivaio juventino al momento sembra di rischiare di diventare un esubero. Nel reparto difensivo, infatti, c’è grande abbondanza e come esterno a tutta fascia la Juve, dopo il portoghese Joao Mario, conta di prendere un altro specialista per rimpiazzare il partente Weah volato al Marsiglia. Della serie: per Savona gli spazi rischiano di essere estremamente ridotti. Motivo per cui la chiamata dalla Premier League, che - inutile negarlo - oggi rappresenta il campionato più importante al mondo, potrebbe assumere i contorni di una forte tentazione pure per Nicolò.
Conte, Manna e... Miretti?: le fortune bianconere del Napoli
Anche se - va detto - prima di lasciare la Vecchia Signora Savona vuole pensarci bene. Inevitabile per chi fa il tifo per la Juve fin da quando era bambino e ha sempre sognato di indossare quella maglia. Stessi sentimenti che lo accomunano a Fabio Miretti, la cui trafila nel vivaio è stata ancor più lunga di quella dell’amico e coetaneo. Il centrocampista nell’arco di pochi mesi è passato da nuovo Marchisio a vendibile per esigenze di bilancio, in quanto non sembra essere nei piani di Igor Tudor. Motivo per cui la Juve ha aperto la porta alla cessione a titolo definitivo della mezzala di Pinerolo. Diciotto i milioni richiesti da Comolli; mentre dopo la prima offerta da 12 il Napoli è pronto ad alzare a 14 più 2 di bonus la propria proposta per chiudere l’affare. Pronto un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno da 1,7 milioni a stagione per Miretti, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento alla corte di Antonio Conte. Qui ritroverebbe quel Giovanni Manna che era stato suo direttore sportivo già in Next Gen nella stagione 2021/22. Chissà che dopo Conte e Manna un altro cuore juventino non possa fare le fortune dei Campioni d’Italia. Incredibile ma vero...
Next Gen: Per Okoro c’è solo la Juve. Inter beffata
Appuntamento oggi tra Juve e Venezia per chiudere il passaggio di Alvin Okoro in bianconero. Un rinforzo di alto livello per la Next Gen, pronta ad accogliere l’attaccante classe 2005. Operazione in prestito oneroso (200 mila euro) con obbligo di riscatto. Un affare da circa 2 milioni; mentre per il talento ex Vis Pesaro è pronto un contratto fino al 2030, ovvero questa stagione più altre quattro in caso di acquisizione a titolo definitivo. Mezza Serie B voleva Okoro in prestito, ma il richiamo della Juve è stato irresistibile per Alvin. Nelle scorse ore anche l’Inter aveva cercato di assicurarselo, ma Okoro e i suoi rappresentanti (Eleven Elite) hanno deciso di mantenere la parola data alla Juve.
