Calciomercato Juve, in Premier preparano l’affondo per Savona. Miretti-Napoli: c’è il rilancio

Tornano a bussare i club di Premier League dalle parti della Continassa: ritorno di fiamma da parte di alcune società del campionato inglese per Nicolò Savona, che - nonostante il rinnovo fino al 2030 siglato poche settimane fa - è di nuovo molto gettonato Oltremanica. Giovane e con ampi margini di miglioramento: l’identikit del classe 2003 si incastra bene con molte delle esigenze delle squadre inglesi. Ecco perché da diverso tempo il Bournemouth e il Newcastle (qualora dovesse andare via Tino Livramento, richiesto dal Manchester City che ha offerto 60 milioni per strapparlo ai Magpies) restano vigili e continuano a osservare gli sviluppi di mercato riguardanti il laterale classe 2003. Il numero 37 bianconero, infatti, non è considerato incedibile dalla dirigenza della Vecchia Signora, che dinanzi a offerte da 20-25 milioni potrebbe decidere di privarsi del terzino. A tal proposito occhio all’inserimento del Wolverhampton che nelle ultime ore ha sondato concretamente il terreno per Savona. Inaspettatamente un assist starebbe arrivando dal Napoli, che ha sorpassato i Wolves nella corsa a Juanlu Sanchez. Lo spagnolo era diventato la prima scelta degli inglesi, dopo che Pubill aveva scelto di rifiutare l’offerta ricevuta per accasarsi all’Atletico Madrid.