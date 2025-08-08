"Vlahovic imparasse da lui": la Juve ricorda Mandzukic e i tifosi non resistono

Dieci anni. Più precisamente 3.652 giorni fa è il tempo trascorso da quell'incornata vincente di Mario Manduzkic, all'esordio assoluto con la Juventus, che sbloccò il match di Supercoppa a Shanghai contro la Lazio di Stefano Pioli. Sulla panchina dei bianconeri sedeva, invece, Max Allegri. È letteralmente passato un secolo da quel match di agosto 2015, in cui i problemi in attacco della Juventus non sussistevano affatto. Era la stagione dei grandi acquisti, e a fare compagnia a 'Super Mario' Mandzukic in quella sessione estiva di calciomercato, c'era anche Paulo Dybala autore, tra l'altro, del gol del 2-0 sulla Lazio che sancì la vittoria del trofeo per gli allora bianconeri di Allegri. L'ex centravanti croato, ad ogni modo, è stato celebrato quest'oggi dall'account ufficiale X della Juventus che, al video del gol del vantaggio di Manduzkic contro i biancocelesti, ha allegato la frase: 'Dieci anni fa debutto, gol e primo trofeo in bianconero per Mario Mandzukic'. Insomma, un esordio che l'ex centravanti croato difficilmente avrà dimenticato, così come ancora oggi i tifosi bianconeri rimembrano le grandi gesta calcistiche e l'invidiabile spirito di sacrificio di un attaccante d'altri tempi.