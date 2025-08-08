"Vlahovic imparasse da lui": la Juve ricorda Mandzukic e i tifosi non resistono

Dieci anni. Più precisamente 3.652 giorni fa è il tempo trascorso da quell'incornata vincente di Mario Manduzkic, all'esordio assoluto con la Juventus, che sbloccò il match di Supercoppa a Shanghai contro la Lazio di Stefano Pioli. Sulla panchina dei bianconeri sedeva, invece, Max Allegri. È letteralmente passato un secolo da quel match di agosto 2015, in cui i problemi in attacco della Juventus non sussistevano affatto. Era la stagione dei grandi acquisti, e a fare compagnia a 'Super Mario' Mandzukic in quella sessione estiva di calciomercato, c'era anche Paulo Dybala autore, tra l'altro, del gol del 2-0 sulla Lazio che sancì la vittoria del trofeo per gli allora bianconeri di Allegri. L'ex centravanti croato, ad ogni modo, è stato celebrato quest'oggi dall'account ufficiale X della Juventus che, al video del gol del vantaggio di Manduzkic contro i biancocelesti, ha allegato la frase: 'Dieci anni fa debutto, gol e primo trofeo in bianconero per Mario Mandzukic'. Insomma, un esordio che l'ex centravanti croato difficilmente avrà dimenticato, così come ancora oggi i tifosi bianconeri rimembrano le grandi gesta calcistiche e l'invidiabile spirito di sacrificio di un attaccante d'altri tempi.
Il ricordo dei tifosi: tra nostalgia ed il 'confronto' con Vlahovic
Tra i commenti rilasciati dai bianconeri in merito al video amarcord condiviso dalla Juventus, numerosi mirano ad elogiare le qualità di Mandzukic in campo, così come non sono mancate le critiche rivolte all'attuale centravanti dei bianconeri: Dusan Vlahovic. 'Ne esisterà uno che gli somigli anche solo un pochino? Trovatelo!' o '10 anni fa.. Marione mio...' sono soltanto alcuni dei commenti colmi di tristezza e nostalgia, a cui si aggiungono: 'Manca, così come quella Juventus' o 'Debutto e primo trofeo per Mandzukic'. Come affermato precedentemente, c'è chi ha preferito soffermarsi sulle critiche, mettendo da parte la nostalgia: 'Dusan imparasse da lui. Grande Mario!' è il commento rivolto da un tifoso all'attaccante serbo, arrivato a Torino tre anni fa ed ormai destinato a lasciare definitivamente la Juventus. L'attaccante è, infatti, costantemente alla ricerca di una nuova sistemazione, con le attenzioni del Milan che sembrano essersi spostate verso il profilo di un ex Serie A complicando, al momento, la riconciliazione con Max Allegri in rossonero.