Gatti, no a Conte per il cuore Juve: "Mai in discussione! Comolli e Modesto ci aiutano così"

Ha rinnovato, è un senatore. Si è parlato del Napoli, però: ha mai pensato che sarebbe andata diversamente? «Non l'ho mai messo in discussione. Però mi ha fatto piacere l'interessamento di un allenatore come Conte, uno dei top al mondo, e del direttore Manna. Li ringrazio tanto perché hanno fatto molto per portarmi al Napoli».

Come ha maturato la decisione?

«Ho preferito seguire il cuore. La famiglia. Torino è casa mia: sono cresciuto in questa città, la scelta era abbastanza facile».

Ha per caso consigliato di rimanere anche a Vlahovic?

«Dusan è abbastanza maturo per prendere le proprie decisioni. Io spingo affinché resti qui, perché è un amico e perché è un giocatore molto importante. Però non mi espongo».

Se Dusan dovesse andare al Milan, gliel'ha detto che affrontarla potrebbe dargli qualche grattacapo?

«Ma noi ce le diamo anche in allenamento, se è per questo. Quindi spero che rimanga qui. Ma sono scelte troppo personali».

"Lo stemma Juve ti impone questo"

L'ambizione è lo scudetto?

«Quando hai questo stemma sul petto, pensi al blasone enorme del club. Ti impone di giocare ogni match per vincere. Poi non so quando sarà, ma serve farlo al più presto».

Tra di voi ne parlate?

«Giocare alla Juventus ti porta a questo. Poi lasciamo parlare il campo».

E il traguardo in Champions?

«Resta una competizione fondamentale. L'anno scorso abbiamo affrontato sfide importanti e sono quelle con cui si cresce di più. Palcoscenici unici, pure lì l'idea è di andare avanti il più possibile».

Il gruppo si sta formando?

«Sì, e bene. Ma si consolida di partita in partita. Ora stiamo mettendo le basi».

David l'ha sorpresa?

«Quand'era al Lilla, abbiamo giocato contro Jonathan. Un ottimo attaccante, dovrà integrarsi bene con il nostro campionato che è diverso da tutti gli altri. Molto più tattico, molto più fisico. Però...».

Però?

«Ha tutte le carte in regola per fare molto bene».

Che ritorno sarebbe quello di Kolo Muani?

«Per noi sarebbe molto importante se tornasse, è un attaccante molto forte. Poi sono decisioni della società».