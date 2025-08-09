Gatti, no a Conte per il cuore Juve: "Mai in discussione! Comolli e Modesto ci aiutano così"

INVIATO A HERZOGENAURACH - Da ragazzo a uomo. Dai lavori manuali, ai dilettanti, poi la Serie A e la musichetta della Champions League. Restano poche storie, come quella di Federico Gatti. E, perciò, pochi caratteri così forgiati, spesso nelle difficoltà. Quella che si spalanca davanti al difensore centrale di Rivoli, nato a una manciata di chilometri da Torino, è già la quarta stagione in bianconero. Oggi ha 27 anni, l'età della maturità calcistica. È diventato papà di una splendida bambina. Ed è soprattutto uno dei senatori di questa Juventus, con il prolungamento di contratto sancito fino al 2030 che ha anticipato l'inizio di un anno che sarà tanto delicato quanto complicato, e che però Federico si augura possa essere risolutivo sul piano dell'ambizione. Un'altra volta fermo a guardare le altre competere no, non vuole starci. E in sede di rinnovo era stato estremamente chiaro: «Deve essere un punto di ripartenza - le sue parole -, ora c'è da lavorare sodo perché bisogna tornare a vincere il più presto possibile». Frase enormemente juventina. Per una firma in grado di allontanare in maniera forte il mercato venutosi a creare mentre la chiusura dell'accordo faticava a incastrarsi. E il pressing del Napoli, di Conte in particolare.
Federico Gatti, come sta innanzitutto? Sembra che la stagione non sia mai finita...
«Sì, infatti questo è un po' strano. Di sicuro stiamo lavorando tanto, il mister adesso ha più tempo a disposizione per lavorare su delle cose che negli ultimi mesi non si potevano affrontare. Per i tempi, per alcuni aspetti di campo. Ora c'è più tempo».
E come si lavora, qui a Herzogenaurach?
«Stiamo lavorando tanto a livello fisico e a livello tattico. Poi si vedrà sul rettangolo verde, quando inizieremo la prima di campionato contro il Parma».
"Quanto guadagneremo con Bremer"
Quali sensazioni ha, dal punto di vista personale?
«Sto meglio. In realtà, ecco, sono onesto: ho fatto fatica. La mia stazza fisica non ha aiutato: sono stato fuori quasi tre mesi e mezzo e non pensavo di doverlo fare per così tanto. Riprendere è stato complicato, per fortuna sono passati dieci giorni e metto benzina nelle gambe».
Poi arriveranno le partite, i minuti da mettere nelle gambe.
«E serviranno per mettere un po' di fiato, sicuramente. Toccherà farsi trovare pronti: è l'aspetto più importante».
Quanto vi aiuterà avere un Bremer in più?
«Guadagneremo tanto, tantissimo. Io in primis: gioco con lui da tre anni e mi è dispiaciuto molto dell'infortunio subito a ottobre».
Eravate partiti benissimo…
«Nelle prime otto gare, non avevamo mai preso gol. E c'era un'alchimia pazzesca. Perciò il suo ritorno sarà importante. Però deve andarci piano: è fuori da parecchio tempo. Comunque, sarà un grandissimo acquisto».
Tudor l'ha provata centrale nella difesa a tre: il ruolo le piace?
«Ma per me è una questione di abitudine, bisogna giocare e poi prenderci la mano. Vedremo cosa deciderà l'allenatore, da parte mia c'è piena disponibilità».
"Juve, scelta facile. Vlahovic..."
Ha rinnovato, è un senatore. Si è parlato del Napoli, però: ha mai pensato che sarebbe andata diversamente?
«Non l'ho mai messo in discussione. Però mi ha fatto piacere l'interessamento di un allenatore come Conte, uno dei top al mondo, e del direttore Manna. Li ringrazio tanto perché hanno fatto molto per portarmi al Napoli».
Come ha maturato la decisione?
«Ho preferito seguire il cuore. La famiglia. Torino è casa mia: sono cresciuto in questa città, la scelta era abbastanza facile».
Ha per caso consigliato di rimanere anche a Vlahovic?
«Dusan è abbastanza maturo per prendere le proprie decisioni. Io spingo affinché resti qui, perché è un amico e perché è un giocatore molto importante. Però non mi espongo».
Se Dusan dovesse andare al Milan, gliel'ha detto che affrontarla potrebbe dargli qualche grattacapo?
«Ma noi ce le diamo anche in allenamento, se è per questo. Quindi spero che rimanga qui. Ma sono scelte troppo personali».
"Lo stemma Juve ti impone questo"
L'ambizione è lo scudetto?
«Quando hai questo stemma sul petto, pensi al blasone enorme del club. Ti impone di giocare ogni match per vincere. Poi non so quando sarà, ma serve farlo al più presto».
Tra di voi ne parlate?
«Giocare alla Juventus ti porta a questo. Poi lasciamo parlare il campo».
E il traguardo in Champions?
«Resta una competizione fondamentale. L'anno scorso abbiamo affrontato sfide importanti e sono quelle con cui si cresce di più. Palcoscenici unici, pure lì l'idea è di andare avanti il più possibile».
Il gruppo si sta formando?
«Sì, e bene. Ma si consolida di partita in partita. Ora stiamo mettendo le basi».
David l'ha sorpresa?
«Quand'era al Lilla, abbiamo giocato contro Jonathan. Un ottimo attaccante, dovrà integrarsi bene con il nostro campionato che è diverso da tutti gli altri. Molto più tattico, molto più fisico. Però...».
Però?
«Ha tutte le carte in regola per fare molto bene».
Che ritorno sarebbe quello di Kolo Muani?
«Per noi sarebbe molto importante se tornasse, è un attaccante molto forte. Poi sono decisioni della società».
"Comolli-Modesto gente di calcio"
Ha parlato di un Tudor diverso. Cosa bisogna aspettarsi di nuovo?
«Beh, ora c'è più tempo, ci sono più allenamenti. Sarà una squadra molto aggressiva, fatta di duelli. Dobbiamo tornare a giocare ogni gara con l'ambizione di vincere tutte le partite. E in qualsiasi modo. Anche giocando più sporchi, ma occorre tornare a vincere. Con l'ambizione di farlo. E vanno costruite le fondamenta per fare tutto ciò».
A proposito di fondamenta: Comolli e Modesto come vi stanno aiutando?
«Si stanno integrando molto bene, sono persone di calcio. Poi il tempo parlerà, dunque vedremo in futuro».
Il dt è sempre al campo. Parla molto con voi giocatori?
«Assolutamente, il confronto è quotidiano. Ed è costantemente a vedere gli allenamenti, parla con i calciatori, lo staff, segue tutto».
Capitolo Nazionale. Gattuso è venuto a trovarvi in ritiro, con Bonucci e Buffon.
«Una piacevole sorpresa, io non l'avevo mai conosciuto. Mi ha fatto piacere. Mi darà qualcosa in più a livello caratteriale, proprio di motivazione. Non possiamo pensare a un'Italia che non vada al Mondiale».
Abbiamo visto quel buffetto che le ha dato…
«Sì, è uno molto di cuore. Sanguigno. Mi piace per questo».
Ci dice cos'è cambiato rispetto a un anno fa? Perché sarà tutto diverso?
«Giocando partita dopo partita, inevitabilmente il giocatore acquisisce esperienza. Fa errori, lavora su questi. Se uno ha un po' di testa, un po' di voglia di arrivare, sarà certamente migliore. Il gruppo ha giocato insieme: nel bene e nel male, sicuramente è cresciuto».
A Douglas Luiz cosa avete detto?
«Ha parlato con la società e ci ha chiesto scusa. Io ho tanta fiducia in Douglas come giocatore, pure lì non so cos’accadrà nel suo futuro. Però posso dire che è molto forte e tecnico. Non è riuscito a esprimersi al suo meglio, ma vale».
