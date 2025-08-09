Vlahovic, tensioni e malumori: Hojlund stuzzica il Milan anche se Allegri…

TORINO - Sui prati ordinati di Herzogenaurach , dove Igor Tudor - giorno dopo giorno - continua a definire le sfumature della Juve che verrà, Dusan Vlahovic sembra vivere in un tempo tutto suo. Si allena, corre, ascolta. Ma i suoi occhi viaggiano altrove, verso un futuro sempre più opaco e indecifrabile. Sa da mesi di essere a tutti gli effetti un separato in casa e che i bianconeri avrebbero fatto di tutto per cederlo in estate. Eppure fin dalla prima seduta a margine della partenza per gli Stati Uniti - così come nel ritrovo alla Continassa post Mondiale per Club - ha sempre mostrato un’apparente leggerezza. Del resto, il suo destino sembrava segnato: tutte le strade portavano al Milan di Allegri , ben lieto di poterlo riaccogliere tra i suoi ranghi dopo gli anni trascorsi insieme in bianconero. Serviva giusto un po’ di pazienza, con i vari incastri del mercato che - presto o tardi - gli avrebbero spalancato le porte di Milanello. Ora, invece - tra una seduta e l’altra - il passo pare più lento, la fronte più tesa, e i gesti segnati da una discreta malinconia.

Milan su Hojlund: cosa succede con Vlahovic

Ed è più che plausibile, visti i recenti sviluppi sul fronte Hojlund, con lo United che ha aperto alla possibilità di cedere il danese in prestito al Milan. Una trattativa ancora in fase embrionale, innescata dal blitz londinese di un intermediario vicino ai rossoneri. Un affare che stuzzica e non poco la dirigenza del Diavolo, dal momento che permetterebbe di assicurarsi un profilo dall’ottimo potenziale a un costo contenuto (si parla di 5/6 milioni di prestito). Il tutto concedendosi il lusso di poterlo “testare”, rimandandone l’eventuale acquisto a titolo definitivo solo al termine della prossima stagione. Nulla tuttavia è deciso. Il Milan, infatti, non ha nessuna intenzione di archiviare la pratica Vlahovic, ritenendolo tuttora tra i principali obiettivi per l’attacco.

Allegri vuole Vlahovic al Milan

A rendere appetibile la pista che porta al serbo sono tuttora una serie di fattori, a cominciare dalla volontà di Allegri che ha sempre visto in lui il profilo ideale a cui affidare le chiavi dell’attacco. Il tecnico rossonero - dubbioso sull’apporto che potrà garantirgli Gimenez - ha chiesto al club una punta di ruolo affidabile, che conosca bene la Serie A e che possa garantirgli una quindicina di gol. Traguardo - nella testa di Allegri - più che alla portata per uno come Vlahovic. In secondo luogo, va registrato come Hojlund stia facendo di tutto per restare a Manchester. L’arrivo di Sesko non preoccupa il danese, convinto di potersi giocare le sue carte nel corso della stagione. Sì, il suo arrivo - sulla carta - costerebbe di meno al Milan, ma è anche vero che il prezzo del cartellino di Dusan - su cui la Juventus non intende transigere per il momento - potrebbe abbassarsi con il passare delle settimane. Il disegno iniziale prevedeva infatti che i rossoneri si facessero avanti sul gong del mercato, nella speranza di strapparlo alla Juve al prezzo di saldo, permettendo così al dg Comolli di piazzare l’affondo su Kolo Muani. Insomma, per Vlahovic la via che porta a Milano non si è dissolta: semmai si nasconde in un’ombra silenziosa, sospesa tra i respiri nascosti del mercato, pronta a farsi strada quando il vento sarà di nuovo a suo favore.

