Tudor lancia Koopmeiners e Bremer: “Sarà la loro stagione”. Il mercato Juve e l’annuncio su Vlahovic

Giornata di vigilia per la Juve. I bianconeri proseguono in lavoro in Germania, dove nella giornata di domani affronteranno in amichevole il Borussia Dortmund. Un test probante in vista dell'ormai imminente inizio della stagione, con l'esordio in Serie A fissato per domenica 24 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Parma. La testa adesso è però solo sulla sfida contro i gialloneri, di cui ha ampiamente parlato Igor Tudor. Il tecnico bianconero ha infatti tenuto un incontro con i cronisti per fare il punto tra campo e mercato, in primo piano però c'è ovviamente il match con la squadra di Niko Kovac.
Juve, Tudor sul lavoro in Germania
Così il tecnico bianconero: "E' stata una bella settimana di lavoro: il posto era stupendo, non ha fatto caldo. I ragazzi come al solito si sono messi a disposizione, dimostrando voglia e professionalità. Quella di domani sarà una bella sfida, di fronte avremo una squadra di livello in uno stadio gremito. Sarà l'occasione per verificare alcune cose e, soprattutto, dare minutaggio che è l'aspetto più importante: ad ora abbiamo fatto solo 45 minuti, servirà dare minutaggio a tutti. Domani sfideremo il Dortmund, poi ci sarà l'amichevole con l'Atalanta e in seguito quella con la Next Gen: tre partite in cui dovremo dare minuti a tutti e vedere quegli aspetti su cui abbiamo lavorato".
La sfida col Borussia Dortmund
Tre amichevoli in fila dunque per la Juve. La prima, come detto, quella di domani contro il Borussia Dortmund in terra tedesca: "Le partite che si giocano ad agosto sono sempre differenti, perché si scende in campo con tanto carico di lavoro. In questi 18 giorni abbiamo spinto parecchio, lavorando molto ed è normale che ci sarà un po' di stanchezza. Gradualmente, giorno dopo giorno, faremo carichi di lavoro diversi per essere pronti per la prima di campionato: è quello il nostro obiettivo".
E ancora: "Come detto ci sono stati carichi di lavoro importanti, magari domani vedrò cose che non vorrei vedere: fa parte del momento, ognuno poi interpreta la preparazione come ritiene più giusto. Io non sono tra quelli che vuole vedere queste partite 'fresche': questo mese è necessario per lavorare, perché poi si comincerà a giocare ogni 3 giorni e non ci sarà più tempo per lavorare". Intanto Tudor ha già svelato degli 11 giocatori che domani scenderanno in campo dal 1'...
Il mercato bianconero, Scudetto e... Vlahovic
Tra campo e mercato prosegue la conferenza: così Tudor sui nuovi arrivati David e Joao Mario: "Si sono integrati bene, domani li vedremo entrambi dall'inizio". Poi nello specifico sulla campagna acquisti e su cosa manca per essere protagonisti nella corsa per lo Scudetto: "Parlo con la società, ci aggiorniamo quotidianamente: comunichiamo, siamo in sintonia, si parla e si vede cosa si può fare. La società lavora mentre io lavoro con i ragazzi che sono a disposizione: la rosa è importante, c'è una squadra seria che vuole fare il suo campionato".
E invece c'è qualche 'esubero' che sta facendo cambiare idea al tecnico? "No: tutti i giocatori si comportano bene, rispetto allo scorso anno è stata fatta una scelta differente. Siamo un po' tanti ad ora, si organizzano partitelle, abbiamo organizzato il lavoro per tutti poi vedremo cosa accadrà fino a che il mercato sarà aperto". Uno dei grandi temi dell'estate bianconera è quella relativa a Vlahovic: "Se ho parlato con lui? No, parlo con tutti. Dusan lavorando bene, in maniera professionale come tutti gli altri".
Mondiale per Club, Bremer e Koopmeiners
Inevitabilmente il Mondiale per Club ha inciso sulla preparazione della squadra: "Certo che ha influito, il tema delle vacanze dei calciatori è un tema a parte e che io supporto. I giocatori devono avere almeno un mese di vacanze, sono stato giocatore anche io e sono favorevole. Si sta andando in una direzione in cui si dà sempre meno riposo, e io sono contrario: parte tutto dai calciatori, quindi bisognare trovare un giusto punto d'incontro senza esagerare, visto che si sta intraprendendo la strada dell'esagerazione. Ci sono state tre settimane di vacanze: non sono poche ma neanche tante. Almeno i giocatori si sono riposati tornando con voglia e senza neppure perdere troppo dal punto di vista fisico".
La prossima stagione potrà essere quella di Bremer e Koopmeiners? Il primo è reduce da un brutto infortunio che lo ha tenuto ai box per praticamente tutta la stagione scorsa, il secondo non ha invece brillato quanto la piazza auspicava: "Sarà la loro stagione: parliamo di due giocatori forti, sono davvero felice di come li sto vedendo. Stanno facendo bene: Bremer viene da un lungo stop: domani partirà dal 1' così da dargli ancora minutaggio; Koop sta lavorando bene, e in quest'annata avrà un ruolo importante".
