Tudor lancia Koopmeiners e Bremer: “Sarà la loro stagione”. Il mercato Juve e l’annuncio su Vlahovic

Giornata di vigilia per la Juve . I bianconeri proseguono in lavoro in Germania, dove nella giornata di domani affronteranno in amichevole il Borussia Dortmund . Un test probante in vista dell'ormai imminente inizio della stagione, con l'esordio in Serie A fissato per domenica 24 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Parma . La testa adesso è però solo sulla sfida contro i gialloneri, di cui ha ampiamente parlato Igor Tudor. Il tecnico bianconero ha infatti tenuto un incontro con i cronisti per fare il punto tra campo e mercato, in primo piano però c'è ovviamente il match con la squadra di Niko Kovac .

Juve, Tudor sul lavoro in Germania

Così il tecnico bianconero: "E' stata una bella settimana di lavoro: il posto era stupendo, non ha fatto caldo. I ragazzi come al solito si sono messi a disposizione, dimostrando voglia e professionalità. Quella di domani sarà una bella sfida, di fronte avremo una squadra di livello in uno stadio gremito. Sarà l'occasione per verificare alcune cose e, soprattutto, dare minutaggio che è l'aspetto più importante: ad ora abbiamo fatto solo 45 minuti, servirà dare minutaggio a tutti. Domani sfideremo il Dortmund, poi ci sarà l'amichevole con l'Atalanta e in seguito quella con la Next Gen: tre partite in cui dovremo dare minuti a tutti e vedere quegli aspetti su cui abbiamo lavorato".

La sfida col Borussia Dortmund

Tre amichevoli in fila dunque per la Juve. La prima, come detto, quella di domani contro il Borussia Dortmund in terra tedesca: "Le partite che si giocano ad agosto sono sempre differenti, perché si scende in campo con tanto carico di lavoro. In questi 18 giorni abbiamo spinto parecchio, lavorando molto ed è normale che ci sarà un po' di stanchezza. Gradualmente, giorno dopo giorno, faremo carichi di lavoro diversi per essere pronti per la prima di campionato: è quello il nostro obiettivo".

E ancora: "Come detto ci sono stati carichi di lavoro importanti, magari domani vedrò cose che non vorrei vedere: fa parte del momento, ognuno poi interpreta la preparazione come ritiene più giusto. Io non sono tra quelli che vuole vedere queste partite 'fresche': questo mese è necessario per lavorare, perché poi si comincerà a giocare ogni 3 giorni e non ci sarà più tempo per lavorare". Intanto Tudor ha già svelato degli 11 giocatori che domani scenderanno in campo dal 1'...