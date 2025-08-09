Dalla Juve sfiorata all'abbraccio con Chiellini: il saluto tra "leggenda e futuro dell'Italia"

Giorgio Chiellini è idolo indiscusso non solo dei tifosi juventini, ma anche di tanti difensori che lo hanno preso come punto di riferimento e come ispirazione: d'altronde 'Giorgione' è stato uno dei migliori centrali della sua generzione. E lo sa bene anche Fabio Chiarodia , difensore italiano classe 2005 con cittadinanza tedesca che gioca da due anni nel Borussia Mönchengladbach . Calciatore che tra l'altro, proprio nell'estate del 2023 in cui passò dal Werder Brema al 'Gladbach, fu seguito attentamente... dalla Juve .

Chiellini e Chiarodia, "Leggenda e futuro Italia"

Il Borussia è sceso in campo ieri in casa del Brentford, in un test amichevole che è terminato per 2-2. Ad assistere al match a Londra, prima di raggiungere la sua Juve per la sfida di domani con l'altro Borussia, il Dortmund, anche il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini. Nel tunnel che portava al terreno di gioco prima del fischio d'inizio l'incontro tra lui e Chiarodia: saluto affettuoso e due chiacchiere in serenità prima del match. Chiellini gli chiede sorridente: "Ciao, piacere: come stai? Come ti trovi?".

I due parlano amabilmente, con la scena è stata ripresa dal 'Gladbach e pubblicata sui canali social, con la didascalia del post che recita: "Incontro con il Maestro in persona". In sovraimpressione sul video invece il club tedesco ha scritto: "Leggenda italiana e futuro italiano", con tanto di tricolore a seguire. E chissà che prima o poi il percorso calcistico di Chiarodia, dopo tanta Germania, non lo porti effettivamente a giocare nel Bel Paese.