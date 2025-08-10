La formazione ufficiale della Juve col Borussia Dortmund: le scelte di Tudor

Nella giornata dell'8 agosto, la Juventus ha svolto una seduta pomeridiana incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche. Tudor ha guidato con attenzione il lavoro sul campo, assistito da Scanavino , che ha raggiunto la squadra in Germania per seguire da vicino la preparazione . Nella parte tattica dell’allenamento, il tecnico croato ha iniziato a definire l’undici titolare per la sfida contro il Borussia Dortmund . Nonostante qualche ballottaggio ancora aperto, l’ossatura della squadra sembra ormai chiara. L'allenatore bianconero sta cercando di inserire con equilibrio i nuovi arrivi e di valorizzare chi ha chiuso bene la scorsa stagione.

Di Gregorio tra i pali e difesa a 3

Tra i pali ci sarà Di Gregorio, sempre titolare dopo l’ottima stagione, la prima, in bianconero. In difesa, Tudor dovrebbe schierare una linea a tre con Kalulu, Kelly e Bremer con Gatti, reduce da una lunga intervista dove ha spiegato il momento, la condizione del gruppo e anche un retroscena di mercato, che dovrebbe subentrare a partita in corso. Il brasiliano ha bisogno di minuti per ritrovare il ritmo dopo il lungo stop, mentre Pierre rappresenta una delle certezze per il sistema difensivo a tre. La difesa sarà cruciale per contenere l’attacco del Dortmund e per testare l’organizzazione generale della squadra.

Muscoli e qualità in mezzo: Locatelli e Thuram titolari

A centrocampo Tudor sembra avere pochi dubbi: la coppia titolare sarà formata da Locatelli e Thuram. Il primo sarà il regista basso, chiamato a gestire i tempi e a dettare le linee di gioco. Il secondo garantirà intensità, recuperi e inserimenti, risultando prezioso in entrambe le fasi. Sulla sinistra agirà Cambiaso, favorito per il ruolo di esterno a tutta fascia, mentre a destra ci sarà Joao Mario.