Tudor sveglia la Juve: "Qua non si parte per arrivare terzi. Mercato, così è inaccettabile!"

INVIATO A HERZOGENAURACH - Fare o non fare: non c’è provare. Igor Tudor segue la filosofia di Yoda, Guerre Stellari: per quanto quella di oggi tra Juventus e Borussia Dortmund sia un’amichevole, non ammette passi falsi, né all’indietro. Perciò, nella sua testa va in campo la migliore formazione possibile, almeno quella che gli ha dato più rassicurazioni in questa settimana di lavoro al centro adidas di Herzogenaurach. Aspettando il mercato, ovviamente.
Igor Tudor, e se la squadra restasse questa?
«Sarebbe più pronta, perché c’è un anno alle spalle. E non è da sottovalutare: ora siamo molto simili a ciò che eravamo a fine annata. Vedremo quello che accadrà».
Poi c’è Bremer.
«Vediamo quanto ci mette ad arrivare ai suoi livelli. Nella prima partita ha fatto 45 minuti, nel test sarà di nuovo titolare».
Sarebbe davvero contento se dovesse rimanere così?
«Guardi, io sono sempre contento. Perché alleno la Juve. Posso dirvi quello che ho detto ai ragazzi quando è finito il Mondiale». Prego. «Ho fatto una riunione con loro, parlando così: ora riposate, poi torniamo a lavorare più forte. Per mettere più voglia e altre cose da fare. Non voglio partire con l’obiettivo del quarto posto. E vedo dove ci posizionano nelle griglie di partenza...».
La motiva?
«Ci mettono al terzo, quarto posto. Qualcuno quinto, nelle previsioni. Personalmente, mi motiva tanto. Ma bisogna anche vedere che la Juventus, da cinque anni, non è arrivata né prima, né seconda. E va preso con grande motivazione, certo: poi c’è il campo».
"Juve, io voglio vincere sempre"
Cosa cerca dai suoi ragazzi?
«Io dico a me e a loro: va bene tutto, ma quando arrivo al campo è come andare sul ring. Bisogna vincere. Io voglio farlo pure quando si gioca a carte, quando c’è il calcetto con gli amici, la partita di basket. Cerco quest’approccio. Il resto sono proclami: so che piacciono, ma la penso diversamente. Comunque, in loro ho massima fiducia».
Cosa gliela dà?
«Siamo una squadra bella, giusta, organizzata, tosta. Difficile da battere. Questo è il punto di partenza».
Il gruppo segue questa motivazione?
«Ritengo che siano tutti motivati da ciò che si dice. E che tutti siano competitivi: è una roba che tocca l’orgoglio. Naturalmente, c’è il risultato. Ora non voglio annunciare: “Noi siamo da scudetto” oppure “Andiamo a vincere!”. Ma posso dire questo: c’è sempre da dimostrare sul campo. Non partiamo per il quarto o terzo posto».
Sarà una Serie A più dura?
«Ci sono gli avversari, ecco. Io mi aspetto un’annata molto difficile, con dei tecnici forti. A volte non succede, a volte sì: è il calcio. Stavolta sarà complicato».
Su quale percentuale siete a ritiro concluso?
«Sempre difficile farne una. Credo si sia fatto un gran lavoro e un buon Mondiale. Questa Juve ha una sua identità, bravura nel fare le cose nelle due fasi. E una buona mentalità. Abbiamo costruito qualcosa e abbiamo finito per bene: questo ci ha dato più consapevolezza e coraggio, che non sono da sottovalutare».
Il ruolo di Koopmeiners e il rientro di Cabal
Crede che possa essere l’anno di Koopmeiners?
«In questi allenamenti sta provando da mediano. A Dortmund iniziano Locatelli e Thuram, ma Koop giocherà dal primo minuto contro l’Atalanta e più arretrato. Per Parma decideremo».
È stato lui a chiederle di arretrare?
«No, non è partita da lui. Ma Teun è un giocatore di livello, può stare ovunque per me. E può stare più dietro perché abbiamo un Conceiçao che merita di partire dal 1’, sull’asse con Yildiz e dietro l’attaccante. Koopmeiners ora lo provo davanti alla difesa come fatto con Khephren e Manuel, poi può giocare pure a sinistra. Un po’ come Nico: può stare più alto e più basso».
Diventerà il vostro grande acquisto in mezzo?
«Spero di sì, perché è un giocatore di qualità. Per lui è stato un anno di ambientamento: è arrivato a settembre senza preparazione ed è stato “buttato” subito in campo. Poi ha avuto due o tre infortuni, l’ultimo con me: out per tre mesi. Penso fortemente possa essere un valore aggiunto».
Come Bremer, come Cabal.
«Juan torna ad allenarsi con noi la prossima settimana. Noi siamo questi, poi si capirà cosa succede alla fine del mercato. Anzi, a me così non piace proprio...».
Cioè?
«Si gioca con il mercato aperto ed è una roba da impazzire tutti. Spero finisca, che venga abbattuta la formula. Per me è inaccettabile».
David, Trezeguet e... Kolo Muani
A proposito di mercato: ha sentito Kolo Muani?
«Io non sento nessuno. Kolo è un giocatore del Psg».
Condivide la fiducia della società?
«C’è fiducia nel club, che sta lavorando su ogni aspetto, entrate e uscite». Però resta un giocatore importante. «Sì, è importante, ma ora è a Parigi. Sono importanti i due attaccanti che abbiamo noi, David e Vlahovic».
David ha detto di poter raggiungere i 25 gol stagionali: è d’accordo?
«Lo dirà il rettangolo verde. Quello che io ho visto in lui, ecco, è che ha qualità. Lo trovo un ragazzo lucido e intelligente, in area di rigore arriva prima degli altri».
Come Trezeguet?
«Un po’ diverso, David aveva un primo tocco pazzesco. Comunque, è uno molto concentrato, applicato e allora lo vediamo con il Borussia. Sarà titolare anche lui».
"Juve, voglia e professionalità"
Alla vigilia della sfida Tudor aveva già tenuto un incontro con i cronisti per fare il punto tra campo e mercato, con in primo piano la sfida con la squadra di Niko Kovac. In merito al ritiro in Germania, Igor si è detto soddisfatto: "È stata una bella settimana di lavoro: il posto era stupendo, non ha fatto caldo. I ragazzi come al solito si sono messi a disposizione, dimostrando voglia e professionalità. Sarà una bella sfida, di fronte avremo una squadra di livello in uno stadio gremito. Sarà l'occasione per verificare alcune cose e, soprattutto, dare minutaggio che è l'aspetto più importante: ad ora abbiamo fatto solo 45 minuti, servirà dare minutaggio a tutti. Sfideremo il Dortmund, poi ci sarà l'amichevole con l'Atalanta e in seguito quella con la Next Gen: tre partite in cui dovremo dare minuti a tutti e vedere quegli aspetti su cui abbiamo lavorato".
"Ecco il nostro obiettivo"
Tre amichevoli in fila dunque per la Juve. La prima, come detto, quella contro il Borussia Dortmund in terra tedesca: "Le partite che si giocano ad agosto sono sempre differenti, perché si scende in campo con tanto carico di lavoro. In questi 18 giorni abbiamo spinto parecchio, lavorando molto ed è normale che ci sarà un po' di stanchezza. Gradualmente, giorno dopo giorno, faremo carichi di lavoro diversi per essere pronti per la prima di campionato: è quello il nostro obiettivo". E ancora: "Come detto ci sono stati carichi di lavoro importanti, magari domani vedrò cose che non vorrei vedere: fa parte del momento, ognuno poi interpreta la preparazione come ritiene più giusto. Io non sono tra quelli che vuole vedere queste partite 'fresche': questo mese è necessario per lavorare, perché poi si comincerà a giocare ogni 3 giorni e non ci sarà più tempo per lavorare". Intanto Tudor ha già svelato degli 11 giocatori che domani scenderanno in campo dal 1'...
"David e Joao Mario titolari"
Tra campo e mercato prosegue la conferenza: così Tudor sui nuovi arrivati David e Joao Mario: "Si sono integrati bene, domani li vedremo entrambi dall'inizio". Poi nello specifico sulla campagna acquisti e su cosa manca per essere protagonisti nella corsa per lo Scudetto: "Parlo con la società, ci aggiorniamo quotidianamente: comunichiamo, siamo in sintonia, si parla e si vede cosa si può fare. La società lavora mentre io lavoro con i ragazzi che sono a disposizione: la rosa è importante, c'è una squadra seria che vuole fare il suo campionato". E invece c'è qualche 'esubero' che sta facendo cambiare idea al tecnico? "No: tutti i giocatori si comportano bene, rispetto allo scorso anno è stata fatta una scelta differente. Siamo un po' tanti ad ora, si organizzano partitelle, abbiamo organizzato il lavoro per tutti poi vedremo cosa accadrà fino a che il mercato sarà aperto". Uno dei grandi temi dell'estate bianconera è quella relativa a Vlahovic: "Se ho parlato con lui? No, parlo con tutti. Dusan lavorando bene, in maniera professionale come tutti gli altri".
Mondiale per Club, Bremer e Koopmeiners
Inevitabilmente il Mondiale per Club ha inciso sulla preparazione della squadra: "Certo che ha influito, il tema delle vacanze dei calciatori è un tema a parte e che io supporto. I giocatori devono avere almeno un mese di vacanze, sono stato giocatore anche io e sono favorevole. Si sta andando in una direzione in cui si dà sempre meno riposo, e io sono contrario: parte tutto dai calciatori, quindi bisognare trovare un giusto punto d'incontro senza esagerare, visto che si sta intraprendendo la strada dell'esagerazione. Ci sono state tre settimane di vacanze: non sono poche ma neanche tante. Almeno i giocatori si sono riposati tornando con voglia e senza neppure perdere troppo dal punto di vista fisico".
La prossima stagione potrà essere quella di Bremer e Koopmeiners? Il primo è reduce da un brutto infortunio che lo ha tenuto ai box per praticamente tutta la stagione scorsa, il secondo non ha invece brillato quanto la piazza auspicava: "Sarà la loro stagione: parliamo di due giocatori forti, sono davvero felice di come li sto vedendo. Stanno facendo bene: Bremer viene da un lungo stop: domani partirà dal 1' così da dargli ancora minutaggio; Koop sta lavorando bene, e in quest'annata avrà un ruolo importante".
