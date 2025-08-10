Tudor sveglia la Juve: "Qua non si parte per arrivare terzi. Mercato, così è inaccettabile!"

Crede che possa essere l’anno di Koopmeiners? «In questi allenamenti sta provando da mediano. A Dortmund iniziano Locatelli e Thuram, ma Koop giocherà dal primo minuto contro l’ Atalanta e più arretrato. Per Parma decideremo».

È stato lui a chiederle di arretrare?

«No, non è partita da lui. Ma Teun è un giocatore di livello, può stare ovunque per me. E può stare più dietro perché abbiamo un Conceiçao che merita di partire dal 1’, sull’asse con Yildiz e dietro l’attaccante. Koopmeiners ora lo provo davanti alla difesa come fatto con Khephren e Manuel, poi può giocare pure a sinistra. Un po’ come Nico: può stare più alto e più basso».

Diventerà il vostro grande acquisto in mezzo?

«Spero di sì, perché è un giocatore di qualità. Per lui è stato un anno di ambientamento: è arrivato a settembre senza preparazione ed è stato “buttato” subito in campo. Poi ha avuto due o tre infortuni, l’ultimo con me: out per tre mesi. Penso fortemente possa essere un valore aggiunto».

Come Bremer, come Cabal.

«Juan torna ad allenarsi con noi la prossima settimana. Noi siamo questi, poi si capirà cosa succede alla fine del mercato. Anzi, a me così non piace proprio...».

Cioè?

«Si gioca con il mercato aperto ed è una roba da impazzire tutti. Spero finisca, che venga abbattuta la formula. Per me è inaccettabile».