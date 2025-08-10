"Yildiz Top Player, sembra Dybala. E quella Juve paragone per tutti". Firmato Karl-Heinz Champions

Quant'è cambiato il Borussia in questi ultimi anni? «Ho notato alcune difficoltà, e le imputo inoltre a delle partenze che sono state molto importanti. Su tutte Haaland. Ma anche Sancho, uno forte e difficile da sostituire. Per questo, la scorsa stagione, non è stata una Bundesliga semplice. Anzi». In Europa abbiamo visto però sfide di altissimo livello. «Sì, è vero. In ambito internazionale le cose sono andate sicuramente meglio. Con il cambio in panchina, poi, si è trovato l'allenatore giusto e la squadra è tornata a viaggiare su una strada che considero buona».

E per questa stagione è fiducioso?

«Lo sa: il mercato è sempre una variabile, su questo c'è poco da fare. Ci sarà chi partirà, altri arriveranno. Però ho un buon grado di fiducia sul Borussia: credo che possa tornare a lottare per il titolo. E l'ultimo test con i bianconeri dirà già qualcosa».

E l'Italia? E la sua Lazio?

«Quando giocavo io, il campionato italiano era il migliore al mondo, tutti volevano venire nelle vostre squadre. C'erano i tedeschi, c'erano gli inglesi, per ognuno era una sorta di punto di arrivo. Giocare con la maglia biancoceleste è stato veramente un grande piacere».

Come vivere a Roma...

«Una città incredibile, con una passione unica. Ho solo ricordi positivi di quel periodo».

L'abbiamo vista in vacanza ad Amalfi. Appena può, torna?

«Certo, anche spesso, ancora oggi. Per me è un amore che non si è mai spento. E posso dire con certezza che quella sia stata una delle tappe più belle del mio percorso».

