La Juventus torna dorata: l'indiscrezione per la stagione 2026/2027

Maglia del futuro con richiamo al passato. In casa Juventus si guarda già al 2026-2027 con il canale Footyheadlines che ha spoilerato alcuni dettagli sulla maglia casalinga della stagione che verrà. Quella 25-26 deve ancora alzare ufficialmente il sipario su campionato e coppe, ma per la Vecchia Signora è tempo di pensare al design e ai colori della divisa home. Sempre in collaborazione con adidas, la Juventus 26-27 manterrà i tradizionali colori bianco e nero del club ma ritornando ad utilizzare l'oro per i dettagli.