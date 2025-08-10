La Juventus torna dorata: l'indiscrezione per la stagione 2026/2027

Maglia del futuro con richiamo al passato. In casa Juventus si guarda già al 2026-2027 con il canale Footyheadlines che ha spoilerato alcuni dettagli sulla maglia casalinga della stagione che verrà. Quella 25-26 deve ancora alzare ufficialmente il sipario su campionato e coppe, ma per la Vecchia Signora è tempo di pensare al design e ai colori della divisa home. Sempre in collaborazione con adidas, la Juventus 26-27 manterrà i tradizionali colori bianco e nero del club ma ritornando ad utilizzare l'oro per i dettagli.
La maglia del 26-27
"Possiamo rivelare in esclusiva che la maglia casalinga della Juventus FC per la stagione 2026-27 vedrà il ritorno dei loghi dorati, una scelta di design che non veniva utilizzata sulla maglia casalinga dalla stagione 2020-21. I dettagli dorati aggiungeranno un tocco di eleganza e prestigio, segnando un aggiornamento discreto ma di grande impatto rispetto alle ultime stagioni. Il design della maglia casalinga della Juve per la stagione 26-27 riproporrà quel look esclusivo, distinguendosi nella storia moderna delle loro divise", si legge su Footyheadlines.
L'ultima stagione con l'oro
L'ultima stagione con i dettagli oro sulla maglia si è poi chiusa trionfando in Coppa Italia e in Supercoppa italiana con Andrea Pirlo in panchina. Ultima stagione completa di Crisitano Ronaldo in bianconero, prima dell'addio a fine agosto 2021 per il ritorno allo United, chiusa da capocannoniere a 29 reti, traguardo che permise al fenomeno portoghese di diventare il primo calciatore a riuscire nell'impresa di conquistare il titolo di miglior marcatore in tre dei cinque maggiori campionati europei (Serie A, Premier League e Liga).
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE