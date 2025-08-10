Tudor: "Ora lavoriamo sul minutaggio". Cambiaso: "Il mister vuole farci passare il messaggio che..."

Tudor: "Manca ancora freschezza e velocità"

L'allenatore croato ha commentato così la vittoria: "È difficile fare analisi dopo queste amichevoli: mancano ancora freschezza e velocità nelle gambe, però c'è stata una grande applicazione da parte dei ragazzi nel fare le cose giuste. Va bene così, un bel allenamento, e anche una partita seria. Adesso lavoriamo sul minutaggio, ci concentriamo su mercoledì e sulla partita con l’Atalanta e poi si parte. C'è poco tempo e bisogna già iniziare a pensare al campionato. L'importante oggi era anche che nessuno si facesse male, ed è andata bene. Vincere oggi conta poco, bisognerà avere il giusto atteggiamento, la giusta condizione e prepararsi al meglio quando diventerà importante".

Cambiaso: "Voglio essere più incisivo davanti"

Spazio poi anche alle parole di Andrea Cambiaso dopo la doppietta: "Abbiamo fatto una partita seria, siamo molto contenti perché è stata un'ottima settimana in Germania, ci siamo allenati molto bene e abbiamo concluso con una bella gara. Il mio obiettivo? Penso sia essere più decisivo in area avversaria. Giocando un po' più in avanti, posso essere un po' più incisivo. Inizio il mio terzo anno alla Juve, sono molto orgoglioso, voglio essere importante per la squadra e per i compagni. Come squadra dobbiamo concentrarci su ogni allenamento, ogni partita, dare sempre tutto; il mister ci sta facendo allenare molto e, da questo punto di vista, è un ottimo lavoro quello che stiamo facendo: vuole farci passare il messaggio che ogni competizione è importante, perché siamo la Juventus e dobbiamo sempre dare il massimo, partita dopo partita. Bremer? Sono felice perché sta trovando condizione e sono sicuro che ci darà una grande mano".

"Non ce ne frega niente delle griglie scudetto"

Poi Cambiaso aggiunge: "Non ce ne frega niente delle griglie scudetto, non ci interessa se ci mettono primi, quarti o quinti: il mister sta facendo passare il messaggio di pensare agli allenamenti quotidiani, dobbiamo solo fare questo". "In questo club pensi solo a dare al massimo in ogni gara, è ciò che vuole Tudor ed è ciò che faremo - continua ai media presenti a Dortmund, dove la squadra ha battuto 2-1 il Borussia in amichevole - è il modo per costruire un progetto vincente". Il mattatore del test contro i tedeschi è stato proprio Cambiaso, autore di una doppietta: "Il secondo è tra i miei gol più belli, anche perché ne ho fatti pochi - sorride il bianconero - ma in generale siamo contenti perché abbiamo fatto una bella settimana di ritiro e una partita seria: voglio essere un elemento importante e dare una mano alla squadra".