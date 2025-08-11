L’esempio Joao Mario e Rugani come Legrottaglie: Comolli, Tudor merita almeno due regali

Un bravissimo dirigente italiano sostiene che non facendo mercato, spesso, si rinforzano le squadre. E cita, a conforto della sua tesi, un discreto elenco di club che sono stati protagonisti di stagioni brillanti, nonostante la campagna acquisti fermata dalla giustizia sportiva. Quella della Juventus la stanno bloccando i giocatori che non si riescono a vendere, ma si potrebbe applicare la stessa teoria, visto che al netto dell’ottimo Jonathan David e dell’ordinario Joao Mario, si tratta della squadra dell’anno scorso e, ieri pomeriggio, ha vinto meritatamente in casa del Borussia Dortmund , accendendo speranze che i tifosi non sapevano di avere. O forse le avevano riposte molto in fondo al cassetto della loro passione. La verità è che dare continuità a un progetto tecnico-tattico dà sicuramente più frutti che imbastire l’ennesima rivoluzione, senza avere i soldi (e, in certi casi, viene da dire le capacità) necessari a pescare i giocatori giusti per il salto di qualità. Perché spessissimo si finisce per fare casino e incidere poco. Un esempio è Joao Mario : giocatore onesto, porta con sé una buona esperienza, ma è davvero un sostanziale passo avanti rispetto a Tim Weah, che gli ha fatto posto? Cedere l’americano e prendere il portoghese potrebbe aver spostato poste di bilancio, non gli equilibri tecnici della squadra (almeno sembra).

A Dortmund Juve compatta e brillante: bene Jonathan David

Alza il livello, invece, Jonathan David, che non è un fenomeno, ma è un attaccante intelligente, tecnico e generoso. Non gioca per se stesso, né chiede che la squadra giochi per lui, ma è lui che gioca per la squadra. Ieri si è mosso bene, ha tenuto palla, ha aperto spazi molto interessanti per l’inserimento di Yildiz e Conceiçao, così come di Thuram e Cambiaso. E se Thuram si è mangiato due gol, Cambiaso li ha fatti, belli tutti e due e tutti e due al termine di azioni ficcanti e per nulla casuali, nelle quali David è entrato. Insomma, Tudor ha lavorato molto bene nelle ultime due settimane e mezzo, potendo continuare un discorso iniziato a marzo e potendo inserire il nuovo centravanti fin dall’inizio della preparazione (visto quanto cambia chiudere gli acquisti un mese prima invece che un mese dopo?). Il risultato è una squadra compatta, tignosa, che si alza spesso e volentieri per andarsi a prendere la palla nella metà campo avversaria, che si difende con ordine (pare che la sola presenza di Bremer intimidisca gli avversari e dia forza ai suoi). Questo non significa che la Juventus non abbia lacune che dovrebbe colmare nelle ultime tre settimane di mercato e che una vittoria in amichevole, seppure davanti al muro giallo del Westfalen, possa modificare le griglie di partenza del campionato (era e rimane dietro Inter e Napoli), ma che si colgono vagiti di juventinità nella ruvida concretezza di ieri. E, visto il recente e travagliato, passato non è cosa da poco.

Di cosa ha bisogno la Juve di Tudor

Tudor avrebbe bisogno di un centrocampista di spessore e un esterno destro di caratura maggiore per scaricare a terra tutti i cavalli. Questo, dando per scontato l’arrivo di Kolo Muani. Anche perché il Vlahovic di ieri, per quanto comprensibilmente scosso dall’estate più diffi cile della sua vita, in una sola azione ha sintetizzato molti dei suoi problemi: prima fa una cosa bella, sradicando in modo possente il pallone dai piedi avversari, poi fa la scelta di tentare lui la conclusione, invece di cercare il compagno che accorre (scelta egoista, ma in un centravanti ci può anche stare), ma vittima dell’ansia che da sempre sembra incatenarlo, conclude in modo scellerato. Altro problema sembrano essere le alternative. Se Tudor può contare su 11/12 giocatori di valore per allestire una formazione titolare molto solida e con discreta qualità, gli inevitabili infortuni e le necessarie rotazioni rischiano di abbassare di molto il livello medio.