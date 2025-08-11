Vlahovic horror, il difensore Borussia lo deride così... E posa con Yildiz

La Juventus torna da Dortmund con una vittoria importante per 2-1 in amichevole , ma oltre al risultato c'è un altro episodio successo nella ripresa davvero singolare. Ancora una volta, il protagonista delle discussioni è Dusan Vlahovic . L’attaccante serbo, subentrato nella ripresa al posto di David , ha catalizzato l’attenzione non tanto per le sue giocate, quanto per un episodio curioso e per le polemiche che ne sono scaturite. In un momento già delicato per lui, tra voci di mercato e discussioni sull’ingaggio pesante, Vlahovic si è trovato ancora una volta nel mirino di critiche e ironie. La scena che lo ha coinvolto è diventata virale e ha acceso ulteriormente il dibattito tra i tifosi bianconeri e non solo.

La reazione di Ozcan

Durante il secondo tempo della gara contro il Borussia Dortmund, Vlahovic ha avuto un’occasione per lasciare il segno. Dopo un bel recupero palla sulla trequarti offensiva, il serbo ha calciato con il destro, ma il tiro è stato fiacco, impreciso e terminato abbondantemente fuori dallo specchio. Subito dopo quell’errore, le telecamere hanno ripreso una scena piuttosto singolare: Ozcan, difensore del Dortmund, è passato accanto a Vlahovic e, osservandolo, si è lasciato andare a un sorriso. Una reazione che non è sfuggita né agli spettatori né ai social, alimentando discussioni e interpretazioni sull’atteggiamento nei confronti del numero 9 bianconero. Il gesto, forse spontaneo, ha aggiunto un ulteriore strato di imbarazzo per l’attaccante.

Tifosi divisi, ma i commenti sono duri

Il gesto di Ozcan e l’errore di Vlahovic sono bastati a scatenare una valanga di commenti sui social. Tantissimi tifosi juventini si sono detti stanchi dell’attaccante serbo, invocando la sua cessione: “Non lo vogliamo più vedere” è uno dei messaggi più ricorrenti. Altri hanno preferito approfondire la critica: “Il problema non è il tiro, è che gioca solo per sé. Vuole dimostrare di essere il nove titolare, ma ignora i compagni meglio piazzati”. Un’analisi che tocca un nodo tattico e caratteriale spesso contestato a Vlahovic. E c’è chi non dimentica il prezzo pagato dalla Juventus alla Fiorentina: “Come buttare 80 milioni”, scrive un utente, facendo riferimento all’investimento considerato, col senno di poi, spropositato. Le critiche sembrano accomunate da una delusione crescente nei suoi confronti. Ma c'è un altro episodio legato agli 80 milioni che ha fatto parlare tanto...