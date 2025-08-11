Vlahovic horror, il difensore Borussia lo deride così... E posa con Yildiz

La Juventus torna da Dortmund con una vittoria importante per 2-1 in amichevole, ma oltre al risultato c'è un altro episodio successo nella ripresa davvero singolare. Ancora una volta, il protagonista delle discussioni è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, subentrato nella ripresa al posto di David, ha catalizzato l’attenzione non tanto per le sue giocate, quanto per un episodio curioso e per le polemiche che ne sono scaturite. In un momento già delicato per lui, tra voci di mercato e discussioni sull’ingaggio pesante, Vlahovic si è trovato ancora una volta nel mirino di critiche e ironie. La scena che lo ha coinvolto è diventata virale e ha acceso ulteriormente il dibattito tra i tifosi bianconeri e non solo.
La reazione di Ozcan
Durante il secondo tempo della gara contro il Borussia Dortmund, Vlahovic ha avuto un’occasione per lasciare il segno. Dopo un bel recupero palla sulla trequarti offensiva, il serbo ha calciato con il destro, ma il tiro è stato fiacco, impreciso e terminato abbondantemente fuori dallo specchio. Subito dopo quell’errore, le telecamere hanno ripreso una scena piuttosto singolare: Ozcan, difensore del Dortmund, è passato accanto a Vlahovic e, osservandolo, si è lasciato andare a un sorriso. Una reazione che non è sfuggita né agli spettatori né ai social, alimentando discussioni e interpretazioni sull’atteggiamento nei confronti del numero 9 bianconero. Il gesto, forse spontaneo, ha aggiunto un ulteriore strato di imbarazzo per l’attaccante.
Tifosi divisi, ma i commenti sono duri
Il gesto di Ozcan e l’errore di Vlahovic sono bastati a scatenare una valanga di commenti sui social. Tantissimi tifosi juventini si sono detti stanchi dell’attaccante serbo, invocando la sua cessione: “Non lo vogliamo più vedere” è uno dei messaggi più ricorrenti. Altri hanno preferito approfondire la critica: “Il problema non è il tiro, è che gioca solo per sé. Vuole dimostrare di essere il nove titolare, ma ignora i compagni meglio piazzati”. Un’analisi che tocca un nodo tattico e caratteriale spesso contestato a Vlahovic. E c’è chi non dimentica il prezzo pagato dalla Juventus alla Fiorentina: “Come buttare 80 milioni”, scrive un utente, facendo riferimento all’investimento considerato, col senno di poi, spropositato. Le critiche sembrano accomunate da una delusione crescente nei suoi confronti. Ma c'è un altro episodio legato agli 80 milioni che ha fatto parlare tanto...
Il precedente con Henderson: un déjà-vu amaro
L’episodio con Ozcan non è il primo in cui Vlahovic si trova al centro di una presa in giro in campo. Risale al maggio 2023 un altro momento imbarazzante: la Juventus perde pesantemente per 4-1 contro l’Empoli e, al termine di un’azione, il centrocampista scozzese Liam Henderson si rivolge al serbo sbeffeggiandolo con un “Uuuh 80 milioni oh”, alludendo al suo costo di cartellino. Anche in quel caso le telecamere immortalarono la scena, diventata virale nel giro di poche ore. Seppur in contesti e motivazioni differenti, i due episodi hanno un filo conduttore: lo smarrimento tecnico ed emotivo di un giocatore che sembra faticare a imporsi, nonostante le aspettative e il valore che gli era stato attribuito.
L’intesa tra Ozcan e Yildiz dopo il match
A fine partita è arrivato un momento più disteso. Ozcan ha infatti scambiato la maglia con Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus e suo compagno di nazionale turca. I due, molto amici anche fuori dal campo, hanno condiviso le immagini del loro gesto sui social, mostrando reciproco rispetto e legame. Yildiz ha postato una foto con la maglia del Dortmund, mentre Ozcan ne ha fatto altrettanto con quella bianconera. Un gesto che conferma il forte rapporto tra i due calciatori turchi, diventati simboli emergenti delle rispettive squadre. Una nota positiva in una serata che, almeno per Vlahovic, lascia invece più dubbi che certezze.
