Allegri, gli auguri Juve spaccano i tifosi: “Ci sei sempre stato”, “La rovina più grande”

Massimiliano Allegri festeggia oggi il compleanno e compie 58 anni. Il tecnico toscano, che si è separato dalla Juventus oltre un anno fa, ha deciso di tornare sulla panchina del Milan dopo una stagione di riposo. Allegri, però, rimane nel cuore di tantissimi tifosi juventini e l'affetto per l'attuale allenatore rossonero, che ha regalato molte gioie ai sostenitori della Vecchia Signora, è confermato dai numerosi messaggi che si leggono sui social network. In particolare, nei commenti al post della Juve su Twitter per augurare buon compleanno al tecnico.

Gli auguri ad Allegri e i commenti dei tifosi

Il club bianconero, infatti, ha deciso dedicare un contenuto sui social network per Allegri pubblicando una grafica che ritrae l'allenatore e la scritta 'Buon compleanno Max' con l'emoticon della torta con le candeline. Scatenati i tifosi bianconeri, che hanno scritto tantissimi commenti a favore di Allegri: da 'Tanti auguri Max. E ancora scusa per come ti hanno trattato' ad 'auguri a chi nel momento del bisogno c'è sempre stato' fino ai più semplici 'manchi' e 'auguri Max....uno di noi...a chi ti criticava hai risposto a suon di scudetti...'. L'ex allenatore della Juve ha sempre diviso il tifo bianconero e anche in questo caso è successa la stessa cosa. Tra i commenti, infatti, tanti sono anche contro Max: "La più grande rovina degli ultimi 10 anni", "Auguri, ma a mai più , la più grande sciagura della Juve" e "Il punto più basso della gloriosa storia della Juventus FC" sono alcuni dei messaggi contro l'attuale tecnico del Milan.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE