La Juve abbraccia la punta del futuro. Facundo Gonzalez e Rouhi vanno via

Affare fatto. La Juventus ha coronato in maniera vincente il lungo inseguimento all’attaccante Alvin Okoro , che in tarda mattinata arriverà a Torino insieme ai suoi agenti per formalizzare il passaggio in bianconero. Ieri sera il saluto ai compagni di squadra del Venezia e le preparazione dei bagagli che lo accompagneranno nella nuova avventura a tinte bianconere. Appuntamento alle ore 14 al J Medical per sostenere le visite mediche di rito, dopodiché - nel tardo pomeriggio - il gioiello classe 2005 firmerà il contratto fino al 2030 (questa stagione piu altre quattro in caso di acquisto a titolo definitivo). Sistemati tutti i dettagli contrattuali nel tardo pomeriggio di ieri dai suoi rappresentanti (agenzia Eleven Elite) con il ds della Juve Next Gen, Claudio Chiellini , che l’ha voluto fortemente.

Lungo corteggiamento

Un corteggiamento quello del dirigente toscano partito da lontano, visto che già nella finestra di mercato di gennaio aveva provato a portarlo alla Continassa. L’affare era poi sfumato last minute, ma il monitoraggio juventino anche nei mesi successivi è stato costante. Inevitabile quindi tornare alla carica alla riapertura delle trattative. Stavolta Chiellini è riuscito a portare a termine la missione grazie anche al placet del dg Damien Comolli, che ha voluto essere coinvolto direttamente nelle negoziazioni. Il segnale di come la squadra Under 23 rappresenti un tassello sempre più fondamentale all’interno del pianeta Juventus, ma pure la testimonianza di come il club creda nelle doti di Okoro, che potenzialmente può diventare nel giro di 18-24 mesi un elemento da prima squadra. I bianconeri, infatti, l’hanno prelevato in prestito oneroso per 250 mila euro con diritto di riscatto (intorno ai 2,5 milioni), anche se c’è già un gentleman agreement tra i due club affinché a giugno l’affare diventi a titolo definitivo

Le altre manovre bianconere

Battuta la concorrenza dell’Inter, che fino a sabato aveva provato a rilanciare per sorpassare la Vecchia Signora, che nel week-end ha resistito alle manovre nerazzurre piazzando il blitz decisivo. Domani il primo giorno da juventino per Okoro che sarà subito a disposizione di mister Brambilla per l’amichevole allo Stadium contro la Juve di Tudor. L’occasione giusta per mettersi, immediatamente, in mostra. E chissà se giocheranno la gara anche Alessandro Pietrelli e Alessandro Sersanti, che potrebbero invece fare il percorso inverso di Okoro e volare proprio al Venezia. Il primo è vicino ai lagunari in prestito secco, mentre il centrocampista potrebbe approdare alla corte di Stroppa a titolo definitivo, anche se su Sersanti c’è in grande pressing pure lo Spezia.