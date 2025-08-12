Calciomercato Juve, O’Riley il preferito a patto che si venda: le tre alternative low cost

Due colpi in entrata: uno ha già nome e cognome, Randal Kolo Muani. Per l’altro bisognerà capire come riuscirà a muoversi Damien Comolli sulle uscite: le cessioni andranno a finanziare le entrate e dunque l’operazione per rinforzare il centrocampo, fondamentale per dare a Tudor una rosa quanto più possibile completa, dipenderà da quali saranno le risorse a disposizione. Sembra destinata a tramontare la soluzione numero uno, quella ritenuta principale da dirigenza e staff tecnico: le richieste dello Sporting per Morten Hjulmand sono altissime e i portoghesi, oltre a non schiodarsi da una valutazione di 60 milioni, non hanno intenzione di lasciar partire il capitano biancoverde, oltre che uno dei migliori calciatori della rosa.