"Juve, davanti non fai paura. Ascolta Chiellini! Conte da Scudetto, Inter un grosso interrogativo"

Lo dice con aria solenne. "La griglia di partenza per la lotta scudetto? In prima fila metto solo una macchina: il Napoli". Non ha dubbi Giancarlo Marocchi, commentatore Sky Sport, che in carriera con la maglia della Juventus ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa di Lega, due Coppe Uefa e soprattutto la Champions League 1996 in finale con l’Ajax. Champions che quest’anno terrà a battesimo i campioni d’Italia: "Non so quanto toglierà al Napoli, ma di certo, nell’immediato, sarà utile per far digerire qualche panchina a chi ha vinto due scudetti in tre anni a Napoli o ai nuovi acquisti...". Alla sua Juve cosa manca per essere vicina alla prima fila? «Bisogna capire chi arriverà in attacco. Dietro e in mezzo con il 'riacquisto' di Bremer e Koopmeiners la Juve è messa bene, mentre davanti deve tornare a mettere paura alle avversarie. Qualche tempo fa chi la incontrava era talmente preoccupato di prendere gol che dimenticava di attaccarla, cosa che si è persa negli ultimi anni. E davanti, per il momento, io mi fido solo di Yildiz".
È stato giusto continuare con Tudor? "Con così tante incertezze nel ristrutturare la società sarebbe stato sbagliato sprecare tempo e risorse per andare a cercare chissà cosa. Tudor ha dimostrato di poterci stare alla grande alla Juventus perché è un allenatore affidabile, il che è già una gran cosa. E lo dico per fargli un complimento: essere affidabile vuol dire arrivare terzi o quarti anche in un’annata storta. Visti i tempi, non è poco". Quanto occorrerà a Comolli per entrare negli ingranaggi del nostro calcio? "Oggi i nostri club hanno un’impronta internazionale e tra le novità c’è questo mercato dei dirigenti che non mi piace per nulla. Voglio solo sperare che Chiellini abbia un ruolo più centrale e che sia ascoltato. Vedere uno come lui che non è coinvolto nelle decisioni tecniche non lo capisco proprio, questo mentre magari Modesto parla ai giocatori e a Tudor. Chiellini immagino stia facendo un percorso a 360 gradi però, insomma, sfruttare al 100% quello che può dare alla Juventus mi sembra il minimo".
Marocchi sul ritorno di Bremer e il caso Vlahovic
Quanti punti vale il ritorno di Bremer?"In termini di punti non so, in termini di solidità tanto: nell’ultima stagione erano sempre appesi al gancio". Perché ha detto che in attacco si fida solo Yildiz? "Perché è un giocatore che ha consistenza. Un dieci che, quando gioca male, gioca almeno da 6+. Tuttavia mi sento di dargli un consiglio: va bene avere spirito di squadra, però vada una sera a cena con Del Piero perché Alex gli farebbe capire quanto per un attaccante non sia un male avere anche un pizzico di egoismo. E lo dico perché un dieci deve soprattutto fare gol, quello fa tutta la differenza del mondo: a correre e a coprire gli spazi possono pensarci Locatelli e Thuram...". Come va gestito il caso Vlahovic? "Beh, mi auguro per lui e per la Juventus che possa andare a giocare da un’altra parte: ormai la situazione si è troppo incasinata". Dovesse rimanere, sarebbe un problema? "Sicuramente non per l’equilibrio nello spogliatoio, piuttosto non so quanto Vlahovic possa essere ormai utile tatticamente perché mi sembra che ormai lui viva male la situazione e questo dover dimostrare in ogni modo qualcosa. Ormai mi sembra una storia finita, ma magari poi succede l’impensabile...".
Marocchi sul Milan di Allegri e l'Inter di Chivu
Allegri è rientrato nel nostro calcio dalla porta principale: basta lui per risolvere i problemi del Milan? "Per risolvere quelli grossi, sì perché ci si concentrerà esclusivamente sul vincere le partite e fare classifica. Con Max mi sembra scontato vedere il Milan tra le prime quattro". E l’Inter? "L’Inter, al contrario, è un bel punto interrogativo: da un lato il cambio di allenatore porta ad azzerare le gerarchie ma qui stiamo parlando di un gruppo che con Inzaghi era abituato ad arrivare in fondo in tutte le competizioni. Quindi per l’Inter non mi immagino vie di mezzo: o andrà benissimo oppure ci saranno problemi da risolvere lungo la stagione".
