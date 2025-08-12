"Juve, davanti non fai paura. Ascolta Chiellini! Conte da Scudetto, Inter un grosso interrogativo"

Lo dice con aria solenne. "La griglia di partenza per la lotta scudetto? In prima fila metto solo una macchina: il Napoli". Non ha dubbi Giancarlo Marocchi , commentatore Sky Sport, che in carriera con la maglia della Juventus ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa di Lega, due Coppe Uefa e soprattutto la Champions League 1996 in finale con l’Ajax. Champions che quest’anno terrà a battesimo i campioni d’Italia: "Non so quanto toglierà al Napoli, ma di certo, nell’immediato, sarà utile per far digerire qualche panchina a chi ha vinto due scudetti in tre anni a Napoli o ai nuovi acquisti...". Alla sua Juve cosa manca per essere vicina alla prima fila? «Bisogna capire chi arriverà in attacco. Dietro e in mezzo con il 'riacquisto' di Bremer e Koopmeiners la Juve è messa bene, mentre davanti deve tornare a mettere paura alle avversarie. Qualche tempo fa chi la incontrava era talmente preoccupato di prendere gol che dimenticava di attaccarla, cosa che si è persa negli ultimi anni. E davanti, per il momento, io mi fido solo di Yildiz".

È stato giusto continuare con Tudor? "Con così tante incertezze nel ristrutturare la società sarebbe stato sbagliato sprecare tempo e risorse per andare a cercare chissà cosa. Tudor ha dimostrato di poterci stare alla grande alla Juventus perché è un allenatore affidabile, il che è già una gran cosa. E lo dico per fargli un complimento: essere affidabile vuol dire arrivare terzi o quarti anche in un’annata storta. Visti i tempi, non è poco". Quanto occorrerà a Comolli per entrare negli ingranaggi del nostro calcio? "Oggi i nostri club hanno un’impronta internazionale e tra le novità c’è questo mercato dei dirigenti che non mi piace per nulla. Voglio solo sperare che Chiellini abbia un ruolo più centrale e che sia ascoltato. Vedere uno come lui che non è coinvolto nelle decisioni tecniche non lo capisco proprio, questo mentre magari Modesto parla ai giocatori e a Tudor. Chiellini immagino stia facendo un percorso a 360 gradi però, insomma, sfruttare al 100% quello che può dare alla Juventus mi sembra il minimo".