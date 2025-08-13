Vlahovic, no anche alla Premier! Champions, Allegri o si prende i soldi dalla Juve...fino alla fine

Cercasi squadra disperatamente. La Juventus continua ad aspettare un acquirente per Dusan Vlahovic, che ormai appare sempre più ai margini del progetto targato Igor Tudor. L’addio dell’attaccante spalancherebbe tra l’altro le porte al ritorno di Randal Kolo Muani (PSG), fortemente richiesto proprio dallo stesso allenatore croato. Senza dimenticare che la partenza del numero nove bianconero permetterebbe alla casse della Vecchia Signora di risparmiare quasi venti milioni. Mica male di questi tempi. Sarebbero stati per la precisione 23 lordi, ma nel frattempo la prima mensilità stagionale (2 milioni lordi) è rimasta a carico dei bianconeri. Probabilmente accadrà la stessa cosa pure per quella di agosto, visto che la questione riguardante il futuro del serbo non si scioglierà prima di fine mese. La sensazione, infatti, è che si andrà per le lunghe.
Delle tante ipotesi ventilate finora solo una ha incontrato il pieno gradimento del centravanti: si tratta del Milan che ha già avuto modo di dialogare in maniera indiretta con Dusan, anche se l’elevato ingaggio del classe 2000 rappresenta il grande scoglio alla riuscita dell’affare col Diavolo. Ecco perché i dirigenti rossoneri si stanno guardando intorno e trattano con il Manchester United per il danese Rasmus Hojlund, che ha costi molto più abbordabili a livello salariale. A maggior ragione se i Red Devils aprissero alla formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco perché Vlahovic resta in stand-by.
Dovesse saltare l’opzione Milan, le parti tornerebbero alla casella di partenza in una sorta di gioco dell’oca in salsa calcistica. Con la Juve che avrebbe un problema complicato da maneggiare, visto che - comunque vadano le trattative estive - Vlahovic non rinnoverà il suo contratto. Dovesse rimanere a Torino (ipotesi comunque al momento difficile che possa davvero materializzarsi), l’ex Fiorentina andrebbe via il prossimo giugno a parametro zero. Una beffa per la Juve che, infatti, ha abbassato notevolmente le richieste relative al cartellino di Dusan e al momento “si accontenterebbe” di 20 milioni.
Cifra che last minute potrebbe essere ulteriormente ribassata come accaduto con Chiesa un anno fa di questi tempi. Proprio l’ex compagno di squadra e grande amico di Vlahovic rappresenta l’esempio al quale tendono il goleador e i suoi procuratori, convinti che come il Liverpool con Fede possa materializzarsi pure per Dusan una soluzione di alto livello in Premier League negli ultimissimi giorni di questa finestra di mercato. In fondo l’effetto domino delle punte a livello europeo è appena cominciato.
Nel frattempo va registrata la non apertura di Vlahovic verso palcoscenici remunerativi ma di secondo piano, ovvero Arabia e Turchia. Tanto che ha già declinato le avance da quei campionati di vari club lo scorso giugno. Da allora nessuno ha bussato, salvo un piccolo sondaggio del Manchester United che l’avrebbe potuto prendere in considerazione se fosse sfumato l’assalto a Sesko. Niente da fare. Dieci giorni fa una ricca società inglese che però non fa le coppe europee ha bussato per Dusan, venendo però subito respinta al mittente. Vlahovic per andare via dalla Juve aspetta un top club internazionale dalla storia indiscutibile tipo il Milan oppure una squadra in un campionato di primissima fascia che disputa la Champions League. La caccia continua…
