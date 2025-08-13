Kolo al più presto, Tudor ridisegna la Juve del mercato: summit con la dirigenza, il tempo stringe

Non è che Igor Tudor si attenda qualcosa o, ancora meno, abbia pretese: è più che altro il suo grande lavoro sulla squadra a suggerire l’opportunità, prima ancora che la necessità, di rinforzare un gruppo in crescita. Se nella passata stagione il tecnico croato era riuscito a intervenire sì, però d’urgenza e con un margine di manovra minimo, in quest’estate di preparazione e con la rosa ampia a disposizione, Tudor sta costruendo una Juve con le idee chiare e uno spirito guerriero come si è visto a Dortmund. Calcio d’estate, certo, ma sarebbe un delitto, sportivamente parlando, non fornire allo staff tecnico bianconero quegli innesti necessari a completare la squadra nel miglior modo possibile per affrontare tutte le competizioni. Dal canto suo, Damien Comolli, deus ex machina del mercato nonché plenipotenziario riguardo le scelte di natura calcistica, farà il possibile per colmare le lacune, più tecniche che numeriche, della rosa: non è questione di accontentare qualcuno, quanto piuttosto di implementare le già buone potenzialità della formazione guidata da Tudor.
Riunione operativa dopo l'amichevole in famiglia
Non si può certo dire che la Juve non abbia investito: il problema, semmai, è che la dirigenza deve fare i conti con il peso a bilancio dei riscatti delle precedenti due sessioni di mercato. Dunque le mani di Comolli non sono legate, ma è inevitabile che per operare in entrata siano necessarie prima delle uscite. Di questo e di tante altro parlerà la dirigenza bianconera con il tecnico Tudor in una riunione operativa prevista per domani in cui le varie parti coinvolte faranno il punto sullo stato dell’arte, dopo l’amichevole in famiglia con la formazione Next Gen e prima dell’impegno di sabato a Bergamo con l’Atalanta, ultimo crash test in vista dell’esordio di campionato di domenica 24 agosto contro il Parma allo Stadium.
Kolo, il tempo stringe
La situazione più calda in entrata è quella relativa a Randal Kolo Muani: probabile che nella riunione di mercato il tecnico possa ribadire il desiderio, peraltro già espresso, di continuare a lavorare con l’attaccante francese. Il quale offrirebbe più soluzioni tecniche all’attacco e si andrebbe a ben integrare con il nuovo acquisto Jonathan David, oltre a riformare un tandem già visto e collaudato con Yildiz. Insomma, così Tudor avrebbe a disposizione più alternative e a quel punto, se non dovesse uscire Nico Gonzalez, il tecnico non avrebbe più bisogno di un altro esterno offensivo dal mercato. I tempi di chiusura dell’affare Kolo Muani si sono dilatati, ma la percentuale di buona riuscita dell’affare non è cambiata, così come resta alta la fiducia della Juventus di poter far tornare a Torino l’attaccante francese. E Kolo continua a mettere la Juve davanti a qualsiasi altra destinazione, finché ci sarà tempo per concludere “l’operazione ritorno”: il tempo però comincia a stringere, perché mancano 19 giorni alla chiusura delle trattative prevista per le ore 20 di lunedì 1° settembre.
O’Riley se parte Douglas. Koop, il futuro è nei due
Meno alta la percentuale di buona riuscita dell’affare Matt O’Riley come rinforzo per il centrocampo, ma perché devono incastrarsi varie situazioni: Comolli dovrebbe confezionare almeno una cessione pesante, anche economicamente, nel reparto. Douglas Luiz è il candidato principale a lasciare il posto, ma anche a garantire le risorse necessarie per convincere il Brighton a lasciar partire il danese in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato per un totale di 30 milioni. Non c’è solo Douglas, il cui ruolo nel frattempo è stato ripensato da Tudor che l’ha posizionato da trequartista: non decollano al momento le cessioni di Miretti e di Arthur, tanto che il tecnico croato proverà a rilanciare Koopmeiners nella linea mediana a due in alternativa ai titolari Locatelli e Thuram.
Le alternative a O’Riley
Se poi l’affare O’Riley dovesse diventare troppo oneroso, la Juventus potrebbe dirigersi su un obiettivo raggiungibile in prestito, come Andrey Santos del Chelsea. O sull’usato sicuro, rappresentato da Franck Kessie. E mentre i granelli all’interno della clessidra scorrono velocemente e il tempo stringe per trovare una soluzione al caso Vlahovic, Comolli può fare cassa anche con la difesa, ma deve decollare qualche trattativa: Kelly ha mercato in Inghilterra, però non ci sono offerte concrete al momento; occhio a Savona, sempre in Inghilterra; Djalò è sacrificabile, ma è un discorso da ultimi giorni di mercato. Nel caso di uscita di un difensore, non è da escludere un colpo in entrata last minute nel reparto arretrato che, ora come ora, è numericamente al completo aspettando il pieno recupero di Cabal.
Non è che Igor Tudor si attenda qualcosa o, ancora meno, abbia pretese: è più che altro il suo grande lavoro sulla squadra a suggerire l’opportunità, prima ancora che la necessità, di rinforzare un gruppo in crescita. Se nella passata stagione il tecnico croato era riuscito a intervenire sì, però d’urgenza e con un margine di manovra minimo, in quest’estate di preparazione e con la rosa ampia a disposizione, Tudor sta costruendo una Juve con le idee chiare e uno spirito guerriero come si è visto a Dortmund. Calcio d’estate, certo, ma sarebbe un delitto, sportivamente parlando, non fornire allo staff tecnico bianconero quegli innesti necessari a completare la squadra nel miglior modo possibile per affrontare tutte le competizioni. Dal canto suo, Damien Comolli, deus ex machina del mercato nonché plenipotenziario riguardo le scelte di natura calcistica, farà il possibile per colmare le lacune, più tecniche che numeriche, della rosa: non è questione di accontentare qualcuno, quanto piuttosto di implementare le già buone potenzialità della formazione guidata da Tudor.
Riunione operativa dopo l'amichevole in famiglia
Non si può certo dire che la Juve non abbia investito: il problema, semmai, è che la dirigenza deve fare i conti con il peso a bilancio dei riscatti delle precedenti due sessioni di mercato. Dunque le mani di Comolli non sono legate, ma è inevitabile che per operare in entrata siano necessarie prima delle uscite. Di questo e di tante altro parlerà la dirigenza bianconera con il tecnico Tudor in una riunione operativa prevista per domani in cui le varie parti coinvolte faranno il punto sullo stato dell’arte, dopo l’amichevole in famiglia con la formazione Next Gen e prima dell’impegno di sabato a Bergamo con l’Atalanta, ultimo crash test in vista dell’esordio di campionato di domenica 24 agosto contro il Parma allo Stadium.