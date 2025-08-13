Kolo al più presto, Tudor ridisegna la Juve del mercato: summit con la dirigenza, il tempo stringe

Non è che Igor Tudor si attenda qualcosa o, ancora meno, abbia pretese: è più che altro il suo grande lavoro sulla squadra a suggerire l’opportunità, prima ancora che la necessità, di rinforzare un gruppo in crescita. Se nella passata stagione il tecnico croato era riuscito a intervenire sì, però d’urgenza e con un margine di manovra minimo, in quest’estate di preparazione e con la rosa ampia a disposizione, Tudor sta costruendo una Juve con le idee chiare e uno spirito guerriero come si è visto a Dortmund. Calcio d’estate, certo, ma sarebbe un delitto, sportivamente parlando, non fornire allo staff tecnico bianconero quegli innesti necessari a completare la squadra nel miglior modo possibile per affrontare tutte le competizioni. Dal canto suo, Damien Comolli, deus ex machina del mercato nonché plenipotenziario riguardo le scelte di natura calcistica, farà il possibile per colmare le lacune, più tecniche che numeriche, della rosa: non è questione di accontentare qualcuno, quanto piuttosto di implementare le già buone potenzialità della formazione guidata da Tudor.