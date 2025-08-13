Tuttosport.com

Come ti riciclo Nico Gonzalez: il piano di Tudor e il cambio ruolo

Dopo un colloquio fra i due è nato un progetto tattico diverso e un nuovo scenario per l'argentino
3 min
Voi cosa ne pensate del fatto che Nico Gonzalez, molto probabilmente, rimarrà alla Juve? Comolli non è entusiasta ma, d'altra parte, non ha ricevuto alcuna offerta interessante e la filosofia del nuovo ad bianconero è che non si regala, né si svende nessuno. E così, mentre Nico, che sembrava dovesse partire da un momento all'altro, ha continuato ad allenarsi con la Juve, Tudor ha iniziato a ragionare. Perché non solo non vendevano Nico, ma i dirigenti non gli compravano nessuno per la fascia destra, dove è partito Weah, è entrato Joao Mario, ma resta solo lui (soprattutto ora che Savona è out e soprattutto se Savona dovesse partire prima della fine del mercato).

Nico a tutta fascia

E così ha iniziato a parlare con Nico e gli ha chiesto di cambiare parzialmente il suo ruolo, diventando un esterno a tutta fascia, quindi cercando di sviluppare anche caratteristiche difensive. E ha trovato ampia disponibilità da parte dell'argentino. Resta un giocatore adattato nel ruolo, quindi con tutti i limiti del caso, e resta la propensione di Nico a infortunarsi, ma potrebbe essere una soluzione nata da un problema.

