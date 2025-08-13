Come ti riciclo Nico Gonzalez: il piano di Tudor e il cambio ruolo

Voi cosa ne pensate del fatto che Nico Gonzalez, molto probabilmente, rimarrà alla Juve? Comolli non è entusiasta ma, d'altra parte, non ha ricevuto alcuna offerta interessante e la filosofia del nuovo ad bianconero è che non si regala, né si svende nessuno. E così, mentre Nico, che sembrava dovesse partire da un momento all'altro, ha continuato ad allenarsi con la Juve, Tudor ha iniziato a ragionare. Perché non solo non vendevano Nico, ma i dirigenti non gli compravano nessuno per la fascia destra, dove è partito Weah, è entrato Joao Mario, ma resta solo lui (soprattutto ora che Savona è out e soprattutto se Savona dovesse partire prima della fine del mercato).