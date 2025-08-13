"Benvenuti a casa nostra", Tudor infiamma i tifosi allo Stadium. E Locatelli cita Vialli

Prima del fischio d’inizio del match in famiglia tra la Juventus A e la Next Gen all’Allianz Stadium , sono arrivate parole importanti da due volti chiave della nuova stagione bianconera: Manuel Locatelli e Igor Tudor . Un momento speciale, sentito, che ha acceso subito l’atmosfera dello stadio, gremito di tifosi accorsi nonostante il caldo per sostenere la squadra. L'ambiente per ora ha risposto presente e le parole dei protagonisti non sono state banali. Ora tocca rispondere sul campo.

Locatelli, le dichiarazioni del capitano Juve

"Buonasera a tutti, per me è un’emozione incredibile essere il capitano della mia squadra del cuore. Questa è una responsabilità grande e sono fiero di averla. Non voglio parlare di me, voglio citare una leggenda che è Vialli (applauso dello Stadium e coro “Luca Vialli segna per noi”, ndr). Lui era un capitano incredibile e c’è una frase che è sulle mura del nostro spogliatoio: "Con il lavoro di squadra si vince". E questo è quello che dobbiamo essere noi che abbiamo un unico obiettivo, tornare a vincere" - queste le dichiarazioni di Locatelli prima del match.

Tudor carica la Juve e i tifosi

Prima di scendere in campo anche Tudor ha preso parola e ha caricato l'ambiente con parole da Dna bianconero: "Buonasera a tutti, benvenuti a casa nostra. Venire qui con questo caldo vuol dire solo tanto amore. Una cosa che posso promettere è che questi ragazzi daranno tutto e sempre. Stateci vicini e credo che faremo tante belle cose". E poi è partito il boato di tutto l'Allianz Stadium.