"Roba di qualità", Tudor continua a spingere Douglas Luiz e difende Vlahovic: "I miei, i migliori"

Prima del fischio d’inizio del match in famiglia tra la Juventus A e la Next Gen all’Allianz Stadium, sono arrivate parole importanti da due volti chiave della nuova stagione bianconera: Manuel Locatelli e Igor Tudor. Un momento speciale, sentito, che ha acceso subito l’atmosfera dello stadio, gremito di tifosi accorsi nonostante il caldo per sostenere la squadra. L'ambiente per ora ha risposto presente e le parole dei protagonisti non sono state banali. Ora tocca rispondere sul campo.
Locatelli, le dichiarazioni del capitano Juve
"Buonasera a tutti, per me è un’emozione incredibile essere il capitano della mia squadra del cuore. Questa è una responsabilità grande e sono fiero di averla. Non voglio parlare di me, voglio citare una leggenda che è Vialli (applauso dello Stadium e coro “Luca Vialli segna per noi”, ndr). Lui era un capitano incredibile e c’è una frase che è sulle mura del nostro spogliatoio: "Con il lavoro di squadra si vince". E questo è quello che dobbiamo essere noi che abbiamo un unico obiettivo, tornare a vincere" - queste le dichiarazioni di Locatelli prima del match.
Tudor carica la Juve e i tifosi
Prima di scendere in campo anche Tudor ha preso parola e ha caricato l'ambiente con parole da Dna bianconero: "Buonasera a tutti, benvenuti a casa nostra. Venire qui con questo caldo vuol dire solo tanto amore. Una cosa che posso promettere è che questi ragazzi daranno tutto e sempre. Stateci vicini e credo che faremo tante belle cose". E poi è partito il boato di tutto l'Allianz Stadium. Nel post partita poi l'allenatore della Juve ha affrontato altri temi importanti come i fischi a Vlahovic e la grande partita di Douglas Luiz.
Tudor su Douglas Luiz e i fischi a Vlahovic
Così Tudor a Dazn al termine della sfida in famiglia: "Oggi meno indicazioni tattiche, più di festa, di momento, di tradizione, di famiglia, di passato, presente e futuro. Volevo dare un po' di minutaggio, mi dispiace perché da programma volevamo fare altri 20' ma va bene, questo ingresso in campo ci sta. E' andata bene, abbiamo fatto una belle sgambata". A che punto è la Juve, specie dal punto di vista atletico? "Non lo so, è sempre un'incognita: ci sono i carichi di lavoro, c'è da finire questa settimana e poi c'è l'ultima. L'obiettivo è essere al massimo per la prima di campionato contro il Parma". Su Douglas Luiz e il gol segnato: "Ho visto roba di qualità tra di loro, giocando contro una squadra U23 ti vengono le cose anche un po' più facili. Sgambata giusta, festa bellissima, sottolineiamo l'amore vero: la gente è venuta qua, lo stadio era pieno con 40 gradi. Capacità d'inserimento di Douglas? Oggi ha fatto bene con gol e assist, come altri hanno fatto bene. Lui può fare bene sia lì che da mediano".
Nell'intervista post gara a Tudor viene chiesto anche dei fischi riservati a Vlahovic: "Si allena bene, è un professionista dal primo giorno: non ho nulla da dire, anzi il contrario. Mi dispiace perché è un giocatore nostro, è un ragazzo che mette tutto e lo fa tutti i giorni. Messaggio all'ambiente? No, alleno la squadra e voglio bene a tutti i miei giocatori, li considero i più forti al mondo".Tudor qualche giorno fa ha detto che lui non lotta per arrivare 3 o 4, nell'intervallo di oggi John Elkann ha rimarcato quanto detto dal tecnico sugli obiettivi stagionali sottolineando che alla Juve l'obiettivo è vincere: "Quello che volevo dire l'ho detto, non farò nessuna ripetizione, voi cercate i titoloni: dico le cose una volta. L'ingegner Elkann ha sempre ragione: è il proprietario, ci tiene, conosce la storia, è presente. Bisogna ascoltare quando parla".
“E’ stata una bella partita, soprattutto per quello che sappiamo: è una festa di famiglia, bellissima. Venuta tanta gente con 40°, una bella cosa. Poi abbiamo fatto un allenamento, mi è dispiaciuto perché avrei voluto fare almeno 20’ nel secondo tempo: mi avevano detto che di solito i tifosi entrano in campo al 60’, avevo chiesto al 70’ e sono entrati un po’ prima. Ma va bene, sono soddisfatto: continuiamo a lavorare per essere pronti quando conta, per la partita col Parma” - ha detto Tudor in zona mista. In gol Douglas Luiz e Vlahovic, con quest’ultimo però fischiato: “Dispiace sempre perché (Vlahovic) è un giocatore della Juve, è un ragazzo che si allena sempre bene, professionale dal primo giorno. Douglas ha fatto bene come han fatto bene tanti altri, contro una squadra di U23 è giusto si vedano cose di qualità, anche perché la qualità nella squadra c’è”. Sull’obiettivo vittoria: “Credo sia obiettivo normalissimo nello sport, nel calcio e nei valori della vita. Credo fortemente, non mi accontento mai neanche in allenamento, giusto così: le cose vanno fatte a 100, questo è il mio modo di vedere sport. Poi i ragazzi sono sempre stati disponibili, con la voglia di fare e questo non è mai mancato nelle gare giocate”.
Brambilla, le dichiarazioni post partita
Il tecnico della Next Gen a Dazn: "Fa piacere essere presenti, è motivo d'orgoglio. Un onore essere stati qua e aver partecipato, è stato anche un test per noi e soprattutto per la prima squadra. Siamo una squadra in costruzione con tanti giocatori nuovi, che han fatto ciò che dovevano: hanno messo intensità contro una squadra di altro livello. E' stato bello per i ragazzi". Sulla stagione: "Siamo all'inizio, abbiamo tanti giocatori giovani e nuovi. In tanti hanno qualità e prospettive, devono pensare a crescere: da sotto sono saliti tanti giocatori, e sarà così anche nel futuro perché il club sta lavorando bene. A dimostrarlo i tanti arrivati in prima squadra, e noi dobbiamo farlo col settore giovanile a nostra volta. E' il quarto anno che inizio, si percepisce l'attenzione nei giovani, e la riprova sono i ragazzi che arrivano in prima squadra e danno manforte all'investimento del club. L'attenzione della società è reale".
