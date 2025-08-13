Elkann scalda i cuori dello Stadium: "L'obiettivo è vincere, la Juventus è futuro"© .

Nell'intervallo dell'amichevole in famiglia tra Juventus e Next Gen , John Elkann ha parlato ai microfoni di Dazn commentando così la giornata di festa allo Stadium: “È un momento fantastico per la Juventus per ritrovarsi in famiglia, la giornata di oggi rappresenta il ponte tra presente e futuro, lo abbiamo visto con l’Under 16 che ha vinto il campionato così come la Primavera Women”.

"La Juventus deve vincere"

Tanti i tifosi bianconeri presenti: “Sicuramente c’è tantissima passione, tantissima fede juventina. La squadra lo sente, la Juventus è gioventù ed essere qui col futuro è sempre stata la nostra forza. Vederli crescere è un qualcosa di straordinario e di cui siamo tutti molto orgogliosi come Juventus”. E sull'obiettivo di questa Juventus di Igor Tudor, Elkann chiude: “È quello di vincere, sempre".

