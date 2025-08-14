Pagelle Juve: Douglas Luiz magico, Koopmeiners piatto, malcontento Vlahovic

La festa in famiglia dura 51' con la Juve di Tudor che vince 2-0 contro i giovani della Next Gen di Brambilla, che ruota molti ragazzi in vista anche dell'esordio in Coppa Italia del 17 agosto contro il Novara. Il tecnico croato invece continua con gli esprimenti e dalla sua lavagna tattica emerge soprattutto Douglas Luiz, che da trequartista, come anticipato dal tecnico, riesce ad essere sempre nel vivo del gioco: prima segna con un perfetto inserimento di testa, poi manda Vlahovic in porta per il raddoppio. Nel primo tempo i bianconeri creano molte cose interessanti e in difesa non concedono nulla. Una bel pomeriggio di sorrisi e parole in vista dell'imminente stagione e il mister ha avuto altri segnali.
Pinsoglio 6
Poche parate, ma tutte con estrema sicurezza. Si prende gli applausi dai tifosi a ogni pallone toccato. Una riconoscenza per un uomo che ormai è una sintesi perfetta dello spogliatoio.
Gatti 6.5
Non ha problemi a stoppare i suoi "figlioletti". Sempre in anticipo e in ottima forma in vista dell'inizio del campionato. Ottima notizia per Tudor, che la scorsa stagione ha avuto molti imprevisti in difesa.
Rugani 6.5
Il suo pomeriggio non è molto impegnativo. Si limita a non commettere errori e a guidare il trio di difesa con intelligenza. Come al solito risponde presente quando viene chiamato in causa, senza alzare la voce e con molta lucidità.
Kelly 6
Perde qualche pallone in costruzione per poca pazienza, ma non ha paura a tentare la giocata. Da braccetto si lega bene con il reparto e permette alla squadra di velocizzare il gioco. Un passo avanti rispetto alle tante incertezze di febbraio.
Rouhi (38') SV
Entra con grande spirito di iniziativa e punta subito gli avversari senza paura.
Nico Gonzalez 6.5
A tutta fascia si dimostra utile in entrambe le fasi. Punta l'uomo e copre con dedizione. Eccentrico e nel vivo del gioco, proprio come piace al tecnico croato, che ormai gli ha disegnato un nuovo ruolo. Una buona risorsa nel caso dovesse rimanere a Torino. Termina la partita in zone più avanzate: duttile e utile.
Koopmeiners 6
Partita piatta, senza troppe giocate o tocchi entusiasmanti. Gira il pallone in modo scolastico, ma senza rischiare più di tanto. Serve maggiore personalità per cercare di prendersi il centrocampo, che lo scorso anno non ha mai avuto in mano.
McKennie 6.5
Da mediano fa meno il girovago per il campo, ma la sua presenza è sempre evidente. Corre tanto, copre e attacca come un vero centrocampista box to box.
Kostic 6
Affronta con un po' di superficialità Pietrelli, che qualche volta lo salta in velocità. Meglio in fase offensiva, anche se con meno tecnica rispetto a Cambiaso. Arriva al tiro senza però fare centro.
Miretti 6.5
Sulla trequarti naviga bene e non perde mai la bussola. Riesce a legare i reparti e muove il pallone con buona tecnica. Al 38' è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.
Douglas Luiz 7.5
Tudor ha spiegato che lo vede trequartista e che hai gol nel sangue. Contro la Next Gen lo ha confermato con un perfetto inserimento di testa e un sorriso dopo un periodo buio. Corona la sua partita con un assist al bacio per Vlahovic e giocate mai banali.
Vlahovic 6
Qualche fischio dall'Allianz Stadium dopo un gol clamoroso sbagliato sotto porta. Un filo con gli errori della passata stagione. Poi risponde con una rete a tu per tu con il portiere, ma che non gli toglie il malcontento dal volto.
I migliori della Juve Next Gen
Pietrelli 6.5: Tra i giovani bianconeri è il più vivo, qualche volta supera anche Kostic nell'uno contro uno. Una spina nel fianco.
Mangiapoco 6: Non può molto sui gol, ma si fa trovare attento in altre occasioni con delle buone parate.
