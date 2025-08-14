Pagelle Juve: Douglas Luiz magico, Koopmeiners piatto, malcontento Vlahovic

La festa in famiglia dura 51' con la Juve di Tudor che vince 2-0 contro i giovani della Next Gen di Brambilla, che ruota molti ragazzi in vista anche dell'esordio in Coppa Italia del 17 agosto contro il Novara. Il tecnico croato invece continua con gli esprimenti e dalla sua lavagna tattica emerge soprattutto Douglas Luiz, che da trequartista, come anticipato dal tecnico, riesce ad essere sempre nel vivo del gioco: prima segna con un perfetto inserimento di testa, poi manda Vlahovic in porta per il raddoppio. Nel primo tempo i bianconeri creano molte cose interessanti e in difesa non concedono nulla. Una bel pomeriggio di sorrisi e parole in vista dell'imminente stagione e il mister ha avuto altri segnali.