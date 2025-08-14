Da un Koopmeiners pollice verso a un Adzic promosso: Juve, chi scende e chi sale

A proposito di elementi che attendono una sistemazione non può che spiccare Filip Kostic. Anche lui, però, rientra nella stretta cerchia dei volti più positivi del primo tempo dell'Allianz Stadium: il cross pennellato per la testa di Douglas Luiz lascia il segno, ma anche la condizione fisica c'è. Il serbo sta bene e piace a Tudor. E la mentalità mostrata nelle settimane bianconere dopo il ritorno dal prestito al Fenerbahçe dimostra la sua fame di conquistare un posto nella Juventus che verrà, in un gruppo che per affrontare tre competizioni ha bisogno dell'aiuto di tutti. Nessuno escluso.
Promosso Kostic, dunque, così come Vasilije Adzic nelle file della Next Gen. Si muove bene, è in palla e nutre la speranza di lasciare Torino con un arrivederci: qualche settimana fa per il montenegrino aveva mosso qualche passo il Genoa, ma l'affare non si è concretizzato. Adzic ha bisogno di un palcoscenico diverso dalla Serie C. Ma la Juventus non vuole sbagliare la scelta strategica, valutando anche l'opzione di trattenerlo agli ordini di Tudor, pur con spazi naturalmente ridotti.
Koopmeiners, pollice giù. Vlahovic testa bassa
L'amichevole in famiglia finisce con una festa per tutti. Tranne per Fabio Miretti, che al 38' alza bandiera bianca appena avverte un fastidio al flessore della coscia destra. La Juventus fa gli scongiuri e oggi capirà l'entità del problema del classe 2003. Prima speranza: evitare uno stop lungo. Semaforo rosso sul piano fisico, che può avere anche strascichi in chiave mercato.
Douglas Luiz, Kostic e Adzic regalano un sorriso ai tifosi. Rabbuiati, però, da Dusan Vlahovic. Sì, ha segnato il 2-0. Ma di gol ne ha divorati due prima di trovare la porta. Testa sempre bassa e linguaggio del corpo che parla molto di più delle reti sbagliate: non c'è più spazio per lui alla Juventus. Il pubblico ora ne è consapevole: i fischi, sonori ad ogni errore, pesano e rendono il futuro molto chiaro, al netto di tutte le trattative che intorno al serbo non si sbloccano.
Pollice giù pure per Teun Koopmeiners. Al piccolo trotto e mai nel vivo del gioco. Il passato atalantino ancora non si vede. Non basta lavorare sulla condizione fisica, ma serve soprattutto insistere su due aspetti: fiducia e autostima. Senza questi ingredienti, anche nella gestione Tudor, non si fa molta strada. Ma il tecnico spera in un fisiologico imballaggio legato ai carichi di lavoro. Spiegherebbe un primo tempo anonimo all'inverosimile. Koop può fare molto di più: gli è stato assegnato un ruolo in mezzo al campo, senza più il rischio di fraintendimenti sulla collocazione tattica. Ora tocca all'olandese spingere per conquistare una titolarità oggi più in discussione che mai.
