Da un Koopmeiners pollice verso a un Adzic promosso: Juve, chi scende e chi sale

Un nome svetta su tutti. Soprattutto perché, in fondo, era tra quelli meno attesi. Ma, dopo le buone indicazioni ricevute dall'atteggiamento mostrato ae l'ingresso positivo aal posto di, risponde ancora presente. Ed è una gran bella notizia per, che insiste sulla strada tattica battezzata in Germania. Sulla trequarti funziona, eccome. Il brasiliano c'è e si fa notare. Il primo gol lo costruisce lui sin dal principio. In un primo momento si fa respingere la conclusione dal limite da Mangiapoco, poi sul cross pennellato dasi inserisce coi tempi perfetti. Qualche minuto dopo regala auna palla solo da spingere in rete, senza sforzi eccessivi. Ecco, questa versione dipuò essere utile alla Juventus. Al netto di un mercato che per lui rimarrà in fermento ancora per un po',ha trovato l'abito adatto all'ex. Una chiave per renderlo funzionale al progetto, un percorso che può diventare ideale per dare un senso al colpo di mercato della scorsa estate. Colpo in potenza, non in atto. Ma il futuro è ancora da scrivere.A proposito di elementi che attendono una sistemazione non può che spiccare. Anche lui, però, rientra nella stretta cerchia dei volti più positivi del primo tempo dell'Allianz Stadium: il cross pennellato per la testa dilascia il segno, ma anche la condizione fisica c'è. Il serbo sta bene e piace a. E la mentalità mostrata nelle settimane bianconere dopo il ritorno dal prestito aldimostra la sua fame di conquistare un posto nellache verrà, in un gruppo che per affrontare tre competizioni ha bisogno dell'aiuto di tutti. Nessuno escluso.Promosso, dunque, così comenelle file dellaSi muove bene, è in palla e nutre la speranza di lasciarecon un arrivederci: qualche settimana fa per il montenegrino aveva mosso qualche passo il, ma l'affare non si è concretizzato. Adzic ha bisogno di un palcoscenico diverso dalla Serie C. Ma lanon vuole sbagliare la scelta strategica, valutando anche l'opzione di trattenerlo agli ordini di Tudor, pur con spazi naturalmente ridotti.