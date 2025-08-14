Brambilla, orgoglio Next Gen: "Lo dice la storia. Yildiz diverso, anima Okoro"

"Giocare queste partite qui allo Stadium è sempre un motivo di orgoglio. Per noi è un onore, è stata una festa e siamo felici di aver partecipato". Parla così Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, al termine dell'amichevole in famiglia contro la Juve di Tudor.
Obiettivi Next Gen
Un match che avvicina la Next Gen alla stagione ufficiale: "Il nostro obiettivo è quello di preparare i giocatori per questi palcoscenici. Siamo una squadra in costruzione, i ragazzi sanno che devono crescere e dobbiamo mettere assieme tanti ragazzi nuovi: quelli che arrivano dalla Primavera, i nuovi, ma il clima è giusto e dobbiamo farci trovare pronti alla stagione". Brambilla prosegue: "Il girone lo abbiamo fatto due anni fa, è difficile come gli altri due. Quello che fa la differenza è come i ragazzi si adattano a questo campionato, il modo di lavorare di tutta la squadra mi fa ben sperare".
L'esordio in Coppa Italia
Sugli obiettivi della prossima stagione: "Sempre quelli di far crescere e migliorare i ragazzi, far capire cos'è il calcio dei grandi e cosa vuol dire giocare nelle prime squadre, che sia alla Juve o da un'altra parte. Poi arrivano gli altri obiettivi legati alla classifica, dobbiamo cercare di fare un campionato tranquillo". E testa subito alla Coppa Italia: "Sarà la prima partita, sono curioso anch'io. Siamo una squadra in costruzione, ogni anno abbiamo qualche difficoltà ma la voglia e la determinazione di fare bene ce l'abbiamo, poi i ragazzi hanno bisogno di tempo per adattarsi al campionato".
Brambilla su Yildiz
Poi un giudizio su Okoro: "Appena arrivato, è un ragazzo generoso, in campo dà l'anima ed è un ragazzo molto serio. Può darci quello che ha fatto l'anno scorso, è un attaccante che dà profondità, che ha fisicità, siamo contenti di averlo con noi". E per chiudere l'elogio di Yildiz: "Kenan giù quando giocava in primavera e in Next Gen si vedeva che era diverso dagli altri. Aveva colpi e letture diverse. un giocatore importante che già aveva fatto vedere le sue caratteristiche"
