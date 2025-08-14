Brambilla, orgoglio Next Gen: "Lo dice la storia. Yildiz diverso, anima Okoro"

"Giocare queste partite qui allo Stadium è sempre un motivo di orgoglio. Per noi è un onore, è stata una festa e siamo felici di aver partecipato". Parla così Massimo Brambilla , tecnico della Juventus Next Gen, al termine dell'amichevole in famiglia contro la Juve di Tudor .

Obiettivi Next Gen

Un match che avvicina la Next Gen alla stagione ufficiale: "Il nostro obiettivo è quello di preparare i giocatori per questi palcoscenici. Siamo una squadra in costruzione, i ragazzi sanno che devono crescere e dobbiamo mettere assieme tanti ragazzi nuovi: quelli che arrivano dalla Primavera, i nuovi, ma il clima è giusto e dobbiamo farci trovare pronti alla stagione". Brambilla prosegue: "Il girone lo abbiamo fatto due anni fa, è difficile come gli altri due. Quello che fa la differenza è come i ragazzi si adattano a questo campionato, il modo di lavorare di tutta la squadra mi fa ben sperare".

L'esordio in Coppa Italia

Sugli obiettivi della prossima stagione: "Sempre quelli di far crescere e migliorare i ragazzi, far capire cos'è il calcio dei grandi e cosa vuol dire giocare nelle prime squadre, che sia alla Juve o da un'altra parte. Poi arrivano gli altri obiettivi legati alla classifica, dobbiamo cercare di fare un campionato tranquillo". E testa subito alla Coppa Italia: "Sarà la prima partita, sono curioso anch'io. Siamo una squadra in costruzione, ogni anno abbiamo qualche difficoltà ma la voglia e la determinazione di fare bene ce l'abbiamo, poi i ragazzi hanno bisogno di tempo per adattarsi al campionato".