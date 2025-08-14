Vlahovic, gol e fischi: i tifosi Juve non lo vogliono più. E Douglas Luiz...

Hanno iniziato con i mugugni. Hanno finito con i fischi. E persino dopo un gol. Ecco: se prima c'era solo la percezione di un sentimento spezzato, dopo la festa dello Stadium si ha una certezza granitica, che più forte non si può. Tra Dusan Vlahovic e il popolo della Juventus è finita. Ed è deteriorata, abbattuta, annullata ogni chance di tornare al gennaio del 2022, quando DV9 - all'epoca ancora DV7 - era la risposta alla mancanza di Cristiano Ronaldo, il grande nuovo che avanza, l'anello di congiunzione tra una Juve vincente e un'altra che provava a diventarlo. Subito. Quasi affrettando i tempi. Praticamente come Dusan, accusato non solo di aver disilluso i tifosi e di non aver reso secondo le enormi, ingombranti, pressanti aspettative, ma pure di bloccare il mercato in entrata con il suo stipendio e le sue pretese. Del resto, Vlahovic non vuole abbassare il proprio livello, nemmeno di salario. E allora? La reazione del pubblico è quello di farlo sentire sgradito a casa sua.