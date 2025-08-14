Fino alla fine in campo e fuori: proposta di matrimonio nel segno Juve allo Stadium!

L'amichevole tra Juventus e Next Gen , disputata all' Allianz Stadium , ha rappresentato la tradizionale festa in famiglia del mondo bianconero. I tifosi sono entrati in campo al 52' sul risultato di 2-0, segnando di fatto la fine della partita. L'invasione non si è però limitata solo ad una corsa alla ricerca di autografi o selfie con i calciatori. L'evento quest'anno è stato infatti più speciale del previsto, con addirittura un proposta di matrimonio che ha visto protagonista una giovane coppia.

Juve, proposta di matrimonio allo Stadium

Una volta che i calciatori della Juventus e della Next Gen sono riusciti a tornare negli spogliatoi dopo l'invasione, si è formato un cerchio tra i tifosi presenti in campo. Tra lo stupore generale c'è stata infatti una proposta di matrimonio, con una ragazza che si è inginocchiata davanti al proprio compagno. Il tutto si è poi concluso con un vero e proprio lieto fine, con i due che si sono baciati sul prato dell'Allianz Stadium tra gli applausi e l'entusiasmo del resto dei tifosi. Delle immagini che hanno fatto il giro dei social e che hanno segnato un evento speciale per lo stadio della Juve.