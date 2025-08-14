Kolo Muani, Juve mai così vicina! La mossa di Comolli per chiudere a priori

Kolo Muani sembra sempre più vicino alla Juventus. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbero state novità positive sulla trattativa tra bianconeri e Psg per il trasferimento dell’attaccante francese a Torino. Il centravanti potrebbe tornare alla Juve anche senza cessioni da parte del club piemontese. La dirigenza bianconera ha deciso di forzare la mano e stringere i tempi per riprendere Kolo Muani, che era rientrato a Parigi dopo il prestito in bianconero nella seconda parte dell’ultima stagione.
Kolo Muani, 10 gol alla Juve
Psg e Juve avrebbero trovato l’intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni: i parigini chiedono 65 milioni di euro, la Vecchia Signora continua a contrattare con la speranza di chiudere l’affare il prima possibile. Kolo Muani ha giocato 22 partite con la maglia della Juve in tutte le competizioni, realizzando 10 gol (8 in campionato e 2 al Mondiale per Club).
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE