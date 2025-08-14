Kolo Muani, Juve mai così vicina! La mossa di Comolli per chiudere a priori

Kolo Muani sembra sempre più vicino alla Juventus. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbero state novità positive sulla trattativa tra bianconeri e Psg per il trasferimento dell’attaccante francese a Torino. Il centravanti potrebbe tornare alla Juve anche senza cessioni da parte del club piemontese. La dirigenza bianconera ha deciso di forzare la mano e stringere i tempi per riprendere Kolo Muani, che era rientrato a Parigi dopo il prestito in bianconero nella seconda parte dell’ultima stagione.