"Stadi, fatturati, talenti": la profezia di Andrea Agnelli sui guai del calcio italiano

Non stiamo assistendo a un calciomercato particolarmente ricco per la Serie A, che vede alcuni grandi talenti emigrare e attira grandi campioni solo se nell’ultima parte della loro carriera. Per il resto è singolare vedere come alcuni grandi club, che un tempo partecipavano alle aste per i fenomeni con il Real o lo United, ora semmai ne accolgano gli esuberi (o proprio gli scarti) e contendano i giocatori alla dodicesima in classifica della Premier. Una situazione sulla quale è intervenuto Andrea Agnelli.



1. I fatturati: «Le sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni sono ancora più impegnative. I fondamentali economici dei competitor internazionali ci mettono di fronte ad una realtà evidente: il gap con i migliori club europei rimane elevato e il divario va ridotto per permetterci di aspirare a risultati in linea con la nostra storia internazionale. I nostri principali competitor, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United ci hanno distanziato nettamente sul piano del fatturato. Nessuna società italiana è riuscita a crescere al loro ritmo, sintomo di un limite strutturale. Spagna e Inghilterra hanno sviluppato brand globali con riflessi benefici sui singoli club, si cresce solo se il prodotto collettivo cresce».



2. Gli stadi: «Ho segnalato la necessità e l’urgenza di alcune riforme strutturali di sistema. Il nostro calcio ha necessità di grandi misure di carattere domestico e di un nuovo slancio verso i mercati internazionali. Lo Juventus Stadium, di cui siamo fieri e orgogliosi, rimane l’unico esempio di struttura sportiva all’avanguardia, in grado di rappresentare un modello di sicurezza e di offrire sia un’esperienza live, sia un’immagine televisiva di alto livello. Esso, purtroppo, rappresenta solo un ventesimo del potenziale “prodotto stadi italiano”: troppo poco affinché la gestione collettiva del calcio nazionale riesca a imprimere una decisa accelerazione. Lo sviluppo di nuove infrastrutture è il tema cruciale del prossimo quinquennio, durante il quale il calcio italiano dovrà saper scegliere tra competitività internazionale o marginalità, cui oggi pare condannato inesorabilmente».



3. I talenti italiani: «È necessaria una riduzione del numero di società professionistiche, accompagnato da una revisione della composizione delle rose per garantire alle Nazionali un adeguato rifornimento di giocatori convocabili. Sono priorità che andranno accompagnate da altre due importanti riforme con un unico comun denominatore: il talento. La prima è un’adeguata politica dell’immigrazione, che sia rispettosa delle leggi dello Stato, ma anche dello sviluppo del sistema e dei diritti umani. Infine il tema delle seconde squadre, poiché assicura una crescita dei talenti costante e armoniosa con un solido interscambio con la Prima Squadra. Una generazione di grandi calciatori italiani sta completando la sua carriera e il prossimo triennio dovrà farne crescere rapidamente una nuova, capace di raccoglierne il testimone».