"Stadi, fatturati, talenti": la profezia di Andrea Agnelli sui guai del calcio italiano

Non stiamo assistendo a un calciomercato particolarmente ricco per la Serie A, che vede alcuni grandi talenti emigrare e attira grandi campioni solo se nell’ultima parte della loro carriera. Per il resto è singolare vedere come alcuni grandi club, che un tempo partecipavano alle aste per i fenomeni con il Real o lo United, ora semmai ne accolgano gli esuberi (o proprio gli scarti) e contendano i giocatori alla dodicesima in classifica della Premier. Una situazione sulla quale è intervenuto Andrea Agnelli.
1. I fatturati: «Le sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni sono ancora più impegnative. I fondamentali economici dei competitor internazionali ci mettono di fronte ad una realtà evidente: il gap con i migliori club europei rimane elevato e il divario va ridotto per permetterci di aspirare a risultati in linea con la nostra storia internazionale. I nostri principali competitor, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United ci hanno distanziato nettamente sul piano del fatturato. Nessuna società italiana è riuscita a crescere al loro ritmo, sintomo di un limite strutturale. Spagna e Inghilterra hanno sviluppato brand globali con riflessi benefici sui singoli club, si cresce solo se il prodotto collettivo cresce».
2. Gli stadi: «Ho segnalato la necessità e l’urgenza di alcune riforme strutturali di sistema. Il nostro calcio ha necessità di grandi misure di carattere domestico e di un nuovo slancio verso i mercati internazionali. Lo Juventus Stadium, di cui siamo fieri e orgogliosi, rimane l’unico esempio di struttura sportiva all’avanguardia, in grado di rappresentare un modello di sicurezza e di offrire sia un’esperienza live, sia un’immagine televisiva di alto livello. Esso, purtroppo, rappresenta solo un ventesimo del potenziale “prodotto stadi italiano”: troppo poco affinché la gestione collettiva del calcio nazionale riesca a imprimere una decisa accelerazione. Lo sviluppo di nuove infrastrutture è il tema cruciale del prossimo quinquennio, durante il quale il calcio italiano dovrà saper scegliere tra competitività internazionale o marginalità, cui oggi pare condannato inesorabilmente».
3. I talenti italiani: «È necessaria una riduzione del numero di società professionistiche, accompagnato da una revisione della composizione delle rose per garantire alle Nazionali un adeguato rifornimento di giocatori convocabili. Sono priorità che andranno accompagnate da altre due importanti riforme con un unico comun denominatore: il talento. La prima è un’adeguata politica dell’immigrazione, che sia rispettosa delle leggi dello Stato, ma anche dello sviluppo del sistema e dei diritti umani. Infine il tema delle seconde squadre, poiché assicura una crescita dei talenti costante e armoniosa con un solido interscambio con la Prima Squadra. Una generazione di grandi calciatori italiani sta completando la sua carriera e il prossimo triennio dovrà farne crescere rapidamente una nuova, capace di raccoglierne il testimone».
Dal 2014 ad oggi: il crollo del calcio italiano
Se siete arrivati a leggere fin qui, meritate la verità. Le dichiarazioni sono effettivamente di Andrea Agnelli, certificate dalla sua firma in calce. Apposta, però, sulla lettera agli azionisti juventini pubblicata nell’ottobre del 2014. Undici anni fa. Sì, ma sarebbe ineccepibile anche pubblicata oggi. Purtroppo. Perché in un decennio non è cambiato nulla, undici stagioni sono state gettate nella spazzatura, con qualche soddisfazione sportiva qua e là (l’Europa League dell’Atalanta, l’Europeo dell’Italia), ma trascinandoci dietro gli stessi identici problemi che, nel frattempo, hanno eroso ancora di più il potenziale del calcio italiano.
1. fatturati: cos’è cambiato? Il gap che preoccupava Agnelli nel 2014, nel 2024 (i dati del 2025 saranno disponibili in autunno), è aumentato. Se nel 2014 tra differenza tra la somma dei fatturati di Real, Bayern e United e quelli di Juve, Inter e Milan raggiungeva la già impressionante cifra di 848 milioni, oggi quel delta è di 1437 milioni, il 69,4% in più. È una distanza siderale, che sta scavando un divario tecnico sempre più profondo (occasionalmente rintuzzato da exploit estemporanei) e una discrepanza di appeal che rende sempre più difficile la vendita del prodotto. Il Real Madrid ha sfondato il tetto del miliardo di euro nel 2024, nel 2025 lo sfonderà il City (1.014 milioni) e lo sfioreranno in molti (Psg 989; Chelsea 969, Bayern 951,5), mentre la migliore delle italiane, l’Inter, pur stabilendo un record storico, non andrà oltre i 550 milioni.
Stadi, squadre, talenti: tutto fermo o in declino
2. Stadi, cos’è cambiato? Praticamente nulla. Dal 2014 a oggi, lo Stadium è rimasto l’unico grande impianto costruito in Italia. Ci sono state le ristrutturazioni di Udine (terminata nel 2016) e Bergamo (ultimata nel 2024), poi basta. Siamo i campioni mondiali di rendering e di progetti sulla carta, ma non è stato poggiato un solo mattone dal 2014 a oggi per costruire un nuovo stadio, nonostante - nel frattempo - ci siano stati assegnati gli Europei del 2032 in collaborazione con la Turchia (che a stadi è messa infinitamente meglio di noi). Il nostro campionato continua a giocarsi in strutture obsolete, che rappresentano plasticamente lo stato del calcio italiano: un passato glorioso, un presente rattoppato.
3. Squadre e talenti, cos’è cambiato? Molto semplice: che abbiamo saltato i Mondiali del 2018, quelli del 2022 e per qualificarci a quelli del 2026 non abbiamo più margine di errore e, molto probabilmente, dovremo passare dai playoff. Lo Ius Soli sportivo cui faceva riferimento Agnelli è ancora un vago tema politico, di cui si parla molto e sul quale non si fa nulla. Qualcosa è successo, senza fretta, sul fronte seconde squadre: dopo quella della Juve (2018), sono sorte quella dell’Atalanta (2023) e del Milan (2024), ora partirà quella dell’Inter. Siamo in ritardo, ma almeno si percepisce un movimento. Intanto, però, la percentuale degli stranieri in Serie A è salita dal 57% del 2014 al 68% del 2025 (auguri Gattuso!). E a proposito dell’eccessivo numero di squadre professionistiche, cui faceva riferimento Agnelli in quella lettera, dal 2014 a oggi sono fallite 62 società.
Non una lettera ma un monito. E il calcio italiano lo ha punito
Insomma, più che una lettera agli azionisti era un monito, purtroppo non ascoltato o una profezia, drammaticamente avveratasi. D’altronde, Andrea Agnelli ha sempre avuto una certa abilità nell’anticipare il futuro e una certa sinistra propensione all’essere ignorato dalle istituzioni. Ma non è affatto Agnelli il nocciolo del discorso, lui nel 2014 indicava la luna, il calcio italiano ha guardato il dito, anzi lo ha mirato e gli ha mollato una martellata.
Il nocciolo del discorso è che il calcio italiano oggi si ritrova con gli stessi identici problemi di dieci anni fa, senza che sia stato fatto qualcosa per risolverne almeno uno. E, sì, l’Inter ha raggiunto la finale di Champions League due volte, quest’anno sbattendo violentemente il muso sulla superiorità del Psg. Sì, abbiamo vinto, in modo eroico (e rocambolesco) gli Europei del 2021. E, sì, l’Atalanta ha vinto un’Europa League (che consolazione magra se si pensa alle 7 Champions in 14 anni dal 1996 al 2010). Ma i risultati saranno sempre più rari e occasionali se il sistema italia non riesce a colmare il divario organizzativo, economico e tecnico. Ci risentiamo nel 2035?
