"Juve, basta mediocrità: subito un Top Player in mezzo! Serve un sacrificio economico della società"

Una vita in bianconera costellata da 6 Scudetti vinti che l’hanno reso tra i più amati per personalità di carattere del popolo juventino. 75 anni e non sentirli: Antonello Cuccureddu dalla sua Alghero non perde di vista il suo grande amore calcistico, quella Vecchia Signora, che per chi come lui è sempre stata un punto di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale deve tornare alle “vecchie abitudini”: “Guai a parlare di quarto posto. Non si può sentire questa cosa, quando si parla della Juventus. L’obiettivo del club - dice Cuccureddu - dev’essere sempre solo uno: vincere. Quando sei e giochi alla Juve la strada deve essere solo quella: bisogna puntare allo Scudetto. Basta vivacchiare…”.
Cosa manca alla Juve per tornare a vincere lo Scudetto?
“Un grande campione in mezzo al campo. Con tutto il rispetto dei nomi che stanno girando da Hjulmand a O’Riley, che sono certamente buoni giocatori, ma lì serve un top player per fare il salto di qualità. La società deve fare un sacrificio economico per uscire dalla mediocrità delle ultime stagioni”.
In difesa invece?
“Col ritorno di Bremer il reparto crescerà molto. Bene o male gli altri sono buoni interpreti, lì ci siamo. Mi soffermerei altrove…”.
Davanti sta per tornare Kolo Muani: è il colpo giusto?
“Mi piace molto. Nei mesi scorsi ha dato un ottimo contributo, mostrando di avere qualità importanti. Sarà molto utile alla Juve”.
Su chi deve puntare il club nell’attuale rosa bianconera per tornare ai massimi livelli?
“Dico Yildiz. Ha qualcosa di speciale. La squadra va costruita intorno a lui”.
"Tudor di carattere, ma gli serve..."
Molti tifosi spesso asseriscono che manca juventinità a questa squadra. Che ne pensa?
“Oggi si fa fatica a trovare sul mercato qualche italiano bravo e da Juve. Quello è un aspetto importante per creare uno zoccolo duro, che crei la base per un gruppo vincente. Non va dimenticato che la maglia bianconera è pesante: senza un gruppo coeso e granitico non si va lontano e soprattutto si fa fatica ad uscire dalle difficoltà durante la stagione. Bisogna essere un corpo unico per arrivare lontano”.
Cosa farebbe con Vlahovic: va venduto o darebbe al serbo un’ultima chance?
“Certamente ci si aspettava di più e forse la separazione potrebbe alla fine essere la soluzione ideale per tutti. Vero anche che la Juve non è che crei tantissimo in fase offensiva e questo penalizza i centravanti puri come lui. Ecco perché l’arrivo di un creatore di gioco in mezzo al campo resta fondamentale per valorizzare al massimo tutta la squadra. Da lì passa il gioco e spero che la società metta mano al portafoglio per regalare a Tudor un rinforzo di alto livello”.
A proposito del tecnico croato: è il condottiero giusto per riportare la Vecchia Signora a vincere dei trofei?
“È bravo. Lo vedo preparato e con carattere, tuttavia ha bisogno di supporto dal mercato. La società deve aiutarlo con dei rinforzi per alzare il livello e poter ambire così a grandi traguardi, che per una grande società come la Juve devono restare l’obiettivo primario”.
