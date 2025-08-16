"Juve, basta mediocrità: subito un Top Player in mezzo! Serve un sacrificio economico della società"

Molti tifosi spesso asseriscono che manca juventinità a questa squadra. Che ne pensa? “Oggi si fa fatica a trovare sul mercato qualche italiano bravo e da Juve. Quello è un aspetto importante per creare uno zoccolo duro, che crei la base per un gruppo vincente. Non va dimenticato che la maglia bianconera è pesante: senza un gruppo coeso e granitico non si va lontano e soprattutto si fa fatica ad uscire dalle difficoltà durante la stagione. Bisogna essere un corpo unico per arrivare lontano”.

Cosa farebbe con Vlahovic: va venduto o darebbe al serbo un’ultima chance?

“Certamente ci si aspettava di più e forse la separazione potrebbe alla fine essere la soluzione ideale per tutti. Vero anche che la Juve non è che crei tantissimo in fase offensiva e questo penalizza i centravanti puri come lui. Ecco perché l’arrivo di un creatore di gioco in mezzo al campo resta fondamentale per valorizzare al massimo tutta la squadra. Da lì passa il gioco e spero che la società metta mano al portafoglio per regalare a Tudor un rinforzo di alto livello”.

A proposito del tecnico croato: è il condottiero giusto per riportare la Vecchia Signora a vincere dei trofei?

“È bravo. Lo vedo preparato e con carattere, tuttavia ha bisogno di supporto dal mercato. La società deve aiutarlo con dei rinforzi per alzare il livello e poter ambire così a grandi traguardi, che per una grande società come la Juve devono restare l’obiettivo primario”.

