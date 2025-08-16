Tuttosport.com

Okoro alla Juve, nuovo rinforzo per la Next Gen: ufficiale dal Venezia, i dettagli

L'attaccante classe 2005 diventa un giocatore della squadra di Brambilla. Il comunicato dei bianconeri
Venezia e Juventus hanno ufficializzato il trasferimento in prestito di Alessandro Pietrelli al club veneto. Percorso inverso, invece, per l'attaccante classe 2005, Alvin Okoro, ceduto ai bianconeri a titolo temporaneo fino al termine della stagione, con diritto di riscatto. "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con la Juventus FC per la cessione a titolo temporaneo fino al termine della stagione, con diritto di riscatto, dell'attaccante classe 2005 Alvin Okoro. Arrivato in laguna nella stagione 2022/23, Okoro si è messo in evidenza con la maglia della Primavera del Venezia, realizzando 20 gol e 3 assist in 61 presenze. Nella stagione 2024/25 è passato in prestito alla Vis Pesaro, dove ha collezionato 36 presenze, segnando 6 reti e fornendo 4 assist tra campionato e coppa. Buona fortuna, Alvin" si legge sul sito del Venezia.

Il comunicato della Juventus

Anche la Juventus ha ufficializzato il nuovo rinforzo a disposizione della squadra di Massimo Brambilla con un comunicato ufficiale sul sito del club. "Alvin Okoro è un nuovo giocatore della Next Gen: l’attaccante ventenne arriva in bianconero in prestito con diritto di riscatto dal Venezia. Nato a Vicenza nel marzo del 2005, Okoro ha cominciato a giocare a calcio nelle giovanili dell’Udinese prima e del Pordenone poi: ed è proprio con la maglia del Pordenone che ha trovato l’esordio tra i professionisti, in Serie B, a 17 anni appena compiuti. Dall’estate del 2022 al Venezia con cui ha giocato nella formazione Primavera; la scorsa stagione, invece, l’ha vissuta con la Vis Pesaro in Serie C collezionando 36 presenze, 6 gol e 4 assist. E adesso lo aspettiamo in campo con la nostra maglia: benvenuto alla Juventus, Alvin!" si legge nella nota dei bianconeri.

