Da raccattapalle del Varese a presidente e azionista Inter: la parabola Marotta e i rimpianti Juve

La scalata di Marotta
Da lì è una scalata. Un gradino per volta, mai due, ma quasi sempre in salita. Monza, Como, Ravenna, Venezia, Atalanta, Sampdoria, Juventus e Inter. In ognuno di questi club raggiunge almeno un risultato sportivo interessante, in alcuni crea veri e propri cicli. La Sampdoria raggiunge la Champions League grazie alle sue intuizioni e alla sua capacità gestionale. È il penultimo gradino della sua scalinata verso il paradiso: un anno dopo è alla Juventus di Andrea Agnelli, con il quale costruisce il più poderoso ciclo vincente della storia del calcio italiano e un modello societario che resta unico e perfetto. Molti tifosi bianconeri, a distanza di sette anni dal suo addio, arrivato nell'ottobre del 2018, lo rimpiangono ancora e fanno risalire proprio a quel divorzio l'inizio dei problemi bianconeri, anche se la Juventus vincerà ancora l'ottavo e il nono scudetto senza di lui.
Il doloroso divorzio
Sul perché di quella separazione, poi, c'è un'ampia letteratura di retroscena, fra i quali magari c'è pure qualcosa di vero (non è esatto, però, che ci fu un litigio sull'acquisto di Ronaldo, del quale Marotta non era del tutto convinto, ma al quale non si era mai opposto in modo plateale). Una verità è che Marotta è stato vittima di una sua stessa teoria, quella del cambiamento continuo degli scenari e delle prospettive per mantenere vivi gli stimoli del club e della squadra, che così ha allungato in modo mostruoso la fila degli scudetti. L'altra verità è che Agnelli stava progettando un futuro ancora più lontano della società attraverso un brutale ringiovanimento della governance che, per varie ragioni, ha funzionato poco. La certezza è che, la sera dell'addio, Marotta era un uomo affranto perché alla Juve si sentiva a casa e sentiva di aver dato un contributo alla costruzione di quella casa. Sempre con le stesse regole, affinate in quarant'anni di professione: fiducia nei suoi collaboratori (da Paratici in giù) e grande capacità di creare una squadra, senza manie di protagonismo. La leadership di Marotta si basa sul coinvolgimento, raramente sull'imposizione.
La comunicazione
È ormai nota, quasi leggendaria, la sua capacità di comunicazione, con la quale ha creato un rapporto con i media, unico (e per questo invidiatissimo) in Italia e raro in Europa. Il suo segreto, anche in questo caso, sta nella sua avvolgente diplomazia, nell'abilità di far sentire importante l'interlocutore, nel trasmettergli una linea in modo impercettibile, ma chiarissimo. Non è mai arrogante, spesso è convincente. Non regala mai grandi verità, ai media, ma assai raramente racconta bugie e questo non è un dettaglio. Ma in fondo niente è un dettaglio nella sua carriera, perché se inizi lavando le scarpe dei giocatori della prima squadra del Varese e finisce per essere il presidente (e proprietario di una quota) dell'Inter vuol dire una sola cosa: sei uno dei più bravi di tutti i tempi.
La scalata di Marotta
Da lì è una scalata. Un gradino per volta, mai due, ma quasi sempre in salita. Monza, Como, Ravenna, Venezia, Atalanta, Sampdoria, Juventus e Inter. In ognuno di questi club raggiunge almeno un risultato sportivo interessante, in alcuni crea veri e propri cicli. La Sampdoria raggiunge la Champions League grazie alle sue intuizioni e alla sua capacità gestionale. È il penultimo gradino della sua scalinata verso il paradiso: un anno dopo è alla Juventus di Andrea Agnelli, con il quale costruisce il più poderoso ciclo vincente della storia del calcio italiano e un modello societario che resta unico e perfetto. Molti tifosi bianconeri, a distanza di sette anni dal suo addio, arrivato nell'ottobre del 2018, lo rimpiangono ancora e fanno risalire proprio a quel divorzio l'inizio dei problemi bianconeri, anche se la Juventus vincerà ancora l'ottavo e il nono scudetto senza di lui.