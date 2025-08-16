Da raccattapalle del Varese a presidente e azionista Inter: la parabola Marotta e i rimpianti Juve

Il doloroso divorzio

Sul perché di quella separazione, poi, c'è un'ampia letteratura di retroscena, fra i quali magari c'è pure qualcosa di vero (non è esatto, però, che ci fu un litigio sull'acquisto di Ronaldo, del quale Marotta non era del tutto convinto, ma al quale non si era mai opposto in modo plateale). Una verità è che Marotta è stato vittima di una sua stessa teoria, quella del cambiamento continuo degli scenari e delle prospettive per mantenere vivi gli stimoli del club e della squadra, che così ha allungato in modo mostruoso la fila degli scudetti. L'altra verità è che Agnelli stava progettando un futuro ancora più lontano della società attraverso un brutale ringiovanimento della governance che, per varie ragioni, ha funzionato poco. La certezza è che, la sera dell'addio, Marotta era un uomo affranto perché alla Juve si sentiva a casa e sentiva di aver dato un contributo alla costruzione di quella casa. Sempre con le stesse regole, affinate in quarant'anni di professione: fiducia nei suoi collaboratori (da Paratici in giù) e grande capacità di creare una squadra, senza manie di protagonismo. La leadership di Marotta si basa sul coinvolgimento, raramente sull'imposizione.