Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Da raccattapalle del Varese a presidente e azionista Inter: la parabola Marotta e i rimpianti Juve

Beppe diventa proprietario del 2% del club nerazzurro: all'inizio lavava le scarpe dei giocatori del Varese, poi la scalata e i trionfi (molti col club bianconero...)
Guido Vaciago
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra
TORINO - Da raccattapalle del Varese a proprietario dell'Inter, la traiettoria calcistica di Beppe Marotta è un romanzo che rievoca quel tipo di epica americana per cui se sogni abbastanza forte tutto si può realizzare. Ma è anche la storia, molto poco romanzata e assai concreta, di un lombardo con la considerazione religiosa del lavoro che si ha da quelle parti, un'intelligenza versatile e un talento naturale per la diplomazia e la negoziazione. La notizia che diventa proprietario del 2% dell'Inter è il coronamento simbolico del suo percorso, al di là di qualsiasi motivazione possa esserci dietro, compresa quella - peraltro legittima - che quel 2% sia una forma di pagamento. Resta, per chi conosce il calcio e le sue strade, un traguardo di una corsa che Giuseppe Marotta da Varese, per tutti Beppe, ha iniziato a 19 anni, con un diploma al Liceo Classico Cairoli di Varese e una folta chioma, nel Varese ha già fatto, appunto, il raccattapalle e anche l'aiuto magazziniere, nel 1976, appena maggiorenne diventa il dirigente della Primavera e poi il responsabile del settore giovanile, dopo che azzecca un paio di suggerimenti al suo presidente, il mitico cumenda Giovanni Borghi fondatore della Ignis e patron dello sport varesino per tre decadi.
 

La scalata di Marotta

Da lì è una scalata. Un gradino per volta, mai due, ma quasi sempre in salita. Monza, Como, Ravenna, Venezia, Atalanta, Sampdoria, Juventus e Inter. In ognuno di questi club raggiunge almeno un risultato sportivo interessante, in alcuni crea veri e propri cicli. La Sampdoria raggiunge la Champions League grazie alle sue intuizioni e alla sua capacità gestionale. È il penultimo gradino della sua scalinata verso il paradiso: un anno dopo è alla Juventus di Andrea Agnelli, con il quale costruisce il più poderoso ciclo vincente della storia del calcio italiano e un modello societario che resta unico e perfetto. Molti tifosi bianconeri, a distanza di sette anni dal suo addio, arrivato nell'ottobre del 2018, lo rimpiangono ancora e fanno risalire proprio a quel divorzio l'inizio dei problemi bianconeri, anche se la Juventus vincerà ancora l'ottavo e il nono scudetto senza di lui. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Il doloroso divorzio

Sul perché di quella separazione, poi, c'è un'ampia letteratura di retroscena, fra i quali magari c'è pure qualcosa di vero (non è esatto, però, che ci fu un litigio sull'acquisto di Ronaldo, del quale Marotta non era del tutto convinto, ma al quale non si era mai opposto in modo plateale). Una verità è che Marotta è stato vittima di una sua stessa teoria, quella del cambiamento continuo degli scenari e delle prospettive per mantenere vivi gli stimoli del club e della squadra, che così ha allungato in modo mostruoso la fila degli scudetti. L'altra verità è che Agnelli stava progettando un futuro ancora più lontano della società attraverso un brutale ringiovanimento della governance che, per varie ragioni, ha funzionato poco. La certezza è che, la sera dell'addio, Marotta era un uomo affranto perché alla Juve si sentiva a casa e sentiva di aver dato un contributo alla costruzione di quella casa. Sempre con le stesse regole, affinate in quarant'anni di professione: fiducia nei suoi collaboratori (da Paratici in giù) e grande capacità di creare una squadra, senza manie di protagonismo. La leadership di Marotta si basa sul coinvolgimento, raramente sull'imposizione

La comunicazione

È ormai nota, quasi leggendaria, la sua capacità di comunicazione, con la quale ha creato un rapporto con i media, unico (e per questo invidiatissimo) in Italia e raro in Europa. Il suo segreto, anche in questo caso, sta nella sua avvolgente diplomazia, nell'abilità di far sentire importante l'interlocutore, nel trasmettergli una linea in modo impercettibile, ma chiarissimo. Non è mai arrogante, spesso è convincente. Non regala mai grandi verità, ai media, ma assai raramente racconta bugie e questo non è un dettaglio. Ma in fondo niente è un dettaglio nella sua carriera, perché se inizi lavando le scarpe dei giocatori della prima squadra del Varese e finisce per essere il presidente (e proprietario di una quota) dell'Inter vuol dire una sola cosa: sei uno dei più bravi di tutti i tempi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
TORINO - Da raccattapalle del Varese a proprietario dell'Inter, la traiettoria calcistica di Beppe Marotta è un romanzo che rievoca quel tipo di epica americana per cui se sogni abbastanza forte tutto si può realizzare. Ma è anche la storia, molto poco romanzata e assai concreta, di un lombardo con la considerazione religiosa del lavoro che si ha da quelle parti, un'intelligenza versatile e un talento naturale per la diplomazia e la negoziazione. La notizia che diventa proprietario del 2% dell'Inter è il coronamento simbolico del suo percorso, al di là di qualsiasi motivazione possa esserci dietro, compresa quella - peraltro legittima - che quel 2% sia una forma di pagamento. Resta, per chi conosce il calcio e le sue strade, un traguardo di una corsa che Giuseppe Marotta da Varese, per tutti Beppe, ha iniziato a 19 anni, con un diploma al Liceo Classico Cairoli di Varese e una folta chioma, nel Varese ha già fatto, appunto, il raccattapalle e anche l'aiuto magazziniere, nel 1976, appena maggiorenne diventa il dirigente della Primavera e poi il responsabile del settore giovanile, dopo che azzecca un paio di suggerimenti al suo presidente, il mitico cumenda Giovanni Borghi fondatore della Ignis e patron dello sport varesino per tre decadi.
 

La scalata di Marotta

Da lì è una scalata. Un gradino per volta, mai due, ma quasi sempre in salita. Monza, Como, Ravenna, Venezia, Atalanta, Sampdoria, Juventus e Inter. In ognuno di questi club raggiunge almeno un risultato sportivo interessante, in alcuni crea veri e propri cicli. La Sampdoria raggiunge la Champions League grazie alle sue intuizioni e alla sua capacità gestionale. È il penultimo gradino della sua scalinata verso il paradiso: un anno dopo è alla Juventus di Andrea Agnelli, con il quale costruisce il più poderoso ciclo vincente della storia del calcio italiano e un modello societario che resta unico e perfetto. Molti tifosi bianconeri, a distanza di sette anni dal suo addio, arrivato nell'ottobre del 2018, lo rimpiangono ancora e fanno risalire proprio a quel divorzio l'inizio dei problemi bianconeri, anche se la Juventus vincerà ancora l'ottavo e il nono scudetto senza di lui. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Da raccattapalle del Varese a presidente e azionista Inter: la parabola Marotta e i rimpianti Juve
2
Il doloroso divorzio