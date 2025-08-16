Tudor si tiene il gruppo Juve: "Vlahovic? Non parlo. A David gliel'ho detto, la verità è una sola"

Si chiude con una vittoria il pre campionato della Juve . I bianconeri sbancano il Gewiss Stadium, battendo l' Atalanta per 2-1 nel Trofeo Bortolotti . A segno per la squadra di Igor Tudor prima David , con una splendida rovesciata, e poi Vlahovic che appena entrato in campo ha timbrato il cartellino. Al termine della sfida il tecnico bianconero ha analizzato la prestazione contro la squadra di Juric, chiarendo anche le condizioni di Gatti e rispondendo in maniera decisa in tema di mercato . Non è mancata, ovviamente, una battuta sull'imminente inizio della Serie A .

Atalanta-Juve, Vlahovic e David: parla Tudor

Così Tudor nel post gara, come riportato dai canali ufficiali del club: "Mi sono piaciute tante cose, è stato un ultimo allenamento prima che si parte domenica, tutte cose positive, il minutaggio...poi contro l'Atalanta non è mai facile giocare, sono una buona squadra. Vlahovic? Di mercato non parlo, Dusan è entrato e mi è piaciuto; è un giocatore della Juventus, ha dato una mano quando è entrato". E a proposito di attaccanti, così il tecnico su David: "Quando giochi contro l'Atalanta per forza devi essere nel duello, non è stato facile giocare contro Hien, gli ho detto "benvenuto nel calcio italiano", ha dato tutto. È un generoso".

Condizioni di Gatti e griglia Serie A

Su Gatti invece, che nel finale di gara aveva chiesto la sostituzione: "È uscito per crampi, è stata una buona idea farlo giocare. Ora abbiamo una settimana di lavoro, c'è una grande motivazione, è tornato Bremer che è un giocatore importante, non solo dal punto di vista calcistico. Aveva bisogno di minuti, non è ancora ai massimi livelli, ci vogliono ancora un po' di partite, ma è già a un buon livello. C'è bisogno di tutti". Infine sul prossimo campionato: "Griglia di partenza? Mi interessa poco, voglio sempre vedere una bella squadra dal punto di vista sia tecnico-tattico che di coesione, la voglia di combattere. C'è sempre il campo che dice la verità, siamo motivati e c'è una bella energia nello spogliatoio".

