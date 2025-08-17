Juve solida, fino alla fine: Tudor e quel confortante profumo di... Zoff

Solida è l’aggettivo che calza di più alla nuova Juventus di Tudor. Non bella, ma con una sua scontrosa grazia, come certe automobili degli Anni 70 in cui la praticità prevaleva sull’estetica. E una cosa che funziona, brutta non può essere. E la Juve funziona. Funziona come può funzionare una squadra al 16 di agosto, dopo appena tre settimane di ritiro: serve ancora oliare i meccanismi e tutto può (e dovrà) viaggiare a velocità un po’ più alta, ma paga, e non poco, la continuità tecnica data dal non aver rivoluzionato la rosa e aver confermato Tudor. A una settimana dall’inizio del campionato, la Juventus è pronta, ha un’identità tattica scabra ma precisa, ha una formazione titolare in cui ogni giocatore ha un ruolo e compiti definiti (salto di qualità pazzesco rispetto all’anno scorso), non ha un gruppo da costruire e amalgamare, che è l’altra faccia della medaglia di un mercato fin qui parco. C’è anche l’altra, per carità, quella delle cessioni faticosissime, del caso Vlahovic (che intanto segna...), dei pezzi mancanti sulle fasce a e centrocampo (dando per scontato l’arrivo di Kolo Muani in pochi giorni). Ma questo avvalora ancora di più la vittoria di ieri, il lavoro di Tudor e la solidità della Juventus, visto che nelle prossime due settimane può solo migliorare.