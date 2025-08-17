La serata di Bergamo per la Juve è stata ampiamente positiva . Da incorniciare non c'è soltanto il risultato finale che lascia il tempo che trova, ma tutti i segnali che Tudor ha potuto captare dalla panchina. Va segnalato il bel gol di Jonathan David , la cui rovesciata ha illuminato la nottata bergamasca dimostrando come il canadese sia già entrato in condizione ed è un'ottima notizia considerando l'esordio in campionato alle porta contro il Parma di domenica prossima. Non vanno messe in secondo piano le prestazioni di Bremer e Koopmeiners , provato come regista e autore di una prova di personalità. Sullo sfondo va elogiato anche l'ingresso a gara in corso di Vlahovic , tra i partenti ma rivelatosi sul pezzo e autore del raddoppio.

Yildiz, Cambiaso e la premiazione

Ma non c'è solo la partita, anzi. Un episodio a fine match nello specifico non è sfuggito ai tifosi... Yildiz, dopo il triplice fischio, è stato chiamato a ritirare il premio di Mvp del trofeo Bortolotti. A consegnarglielo una giovane ragazza, affiancata da altre due che stavano conservando le altre coppe da assegnare. Una volta ritirato, Kenan è tornato subito sorridente tra i suoi compagni e dalle immagini si può vedere come Locatelli, Di Gregorio e Cambiaso abbiano subito iniziato a prenderlo in giro in maniera simpatica, coprendosi anche la bocca mentre parlavano come se stessero scherzando su una presunta complicità tra il turco e le ragazze incaricate a consegnare il trofeo... Su tutti Andrea il più scatenato, che tra le varie risate ha anche rifilato un paio di buffetti al numero 10. Insomma, un siparietto che tra le altre cose conferma quanto il gruppo bianconero sia unito anche negli scherzi e in generale fuori dal campo.

Andrea Cambiaso punto fermo della nuova Juve

Restando in tema Cambiaso, finalmente Andrea sembra essere tornato il giocatore determinante che aveva fatto la differenza i primi mesi della passata stagione. Quella che sta per iniziare sarà la terza stagione in maglia bianconera per Andrea. L'esterno prelevato dal Genoa è diventato sempre più centrale nel progetto tattico di Tudor sia per la sua capacità di sfornare assist che di agire su entrambe le corsie esterne curando entrambe le fasi. Cambiaso ha saputo lasciarsi alle spalle la lunga trattativa poi mai concretizzatasi con il Manchester City e i problemi alla caviglia che hanno condizionato la seconda parte della passata stagione. Anche in ottica Nazionale, per lui si prospetta una stagione da protagonista e le condizioni per fare bene ci sono davvero tutte su entrambi i fronti.

