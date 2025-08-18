Kolo Muani, corsa verso Parma: Juve-Psg, l'affare e le cifre

TORINO - Igor Tudor aspetta. Anche perché è ormai sul punto di essere accontentato. Immaginare che possa convocare Randal Kolo Muani per la sfida di campionato contro il Parma di domenica non è un'ipotesi così lontana dalla realtà, anzi. Ormai la Juventus sta solo lavorando ai dettagli, sistemando gli ultimi tasselli di una trattativa faticosa, legata anche ad incastri che di fatto non si sono concretizzati: Dusan Vlahovic, del resto, non è partito, ma i bianconeri si sono mossi per il ritorno di Kolo Muani a prescindere dall'uscita del serbo. Il francese piace a Tudor, che lo immagina come pedina versatile per l'attacco. Sa di poter modellare il reparto avanzato proprio con il giocatore oggi ancora di proprietà del Psg. Il tecnico l'ha osservato da vicino negli ultimi mesi: ha toccato con mano le caratteristiche che gli servono per costruire la Juventus che verrà.
I numeri dell'operazione Kolo Muani
E con i contatti previsti oggi tra i due club l'ottimismo per una conclusione della vicenda tra domani e dopodomani può aumentare considerevolmente. Con cifre che da qualche giorno sono più o meno stabilite su tutta la linea: Kolo Muani diventerà bianconero in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tradotto in numeri: 10 milioni per l'accordo a titolo temporaneo, a cui se ne aggiungono 45 per il riscatto. Modalità di pagamento ampiamente discusse e accettate dal Psg, che non ha mai ricevuto interessamenti concreti come quello della Juventus per il classe '98. E il giocatore, allo stesso modo, non ha mai cercato alternative reali ai bianconeri: voleva tornare a Torino e ci sta riuscendo. Passando parecchio tempo ai margini del Psg, ma col pensiero e la rassicurazione che dalla Continassa avrebbero fatto tutto il possibile per riportarlo da Tudor.
Il contratto di Kolo Muani
Kolo Muani, una volta diventato bianconero, firmerà un contratto quadriennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Al di là del tema stipendio, la Juventus con questa operazione arriva complessivamente a spendere 60 milioni di cartellino, se si considerano i 5 versati ai parigini per il recente prestito oneroso. Non si arriverà, dunque, ai 65 richiesti da Al-Khelaifi. Anche perché da Torino lo sforzo sull’obbligo di riscatto è già stato fatto, sebbene sia proprio su questo tema che il lavoro di diplomazia tra le due società non è finito. Perché la Juventus, per esempio, spera ancora di vincolare il riscatto di Kolo Muani alla qualificazione alla prossima Champions League. Da qui e da altri piccoli dettagli nasce l’esigenza di avere ancora qualche ora di tempo per mettere a punto i passaggi finali dell’affare.
Corsa verso il Parma
Tudor ha aspettato tanto e di sicuro non perderà il sonno se dovesse ritrovare l’attaccante con qualche giorno di ritardo. Se non potrà essere a disposizione per l’esordio contro il Parma, la Juventus gli riconsegnerà una maglia per la trasferta di Genova del 31 agosto. Insomma, ora è solo questione di tempo. E di sicuro non c’è più da aspettare la cessione di Vlahovic, al momento destinato a rimanere almeno fino alla prossima finestra di mercato. Kolo Muani lo sa perfettamente e anzi non teme la concorrenza. Ha atteso speranzoso che la trattativa si sbloccasse, anche perché non c’erano margini per rimanere al Psg: Luis Enrique non ha minimamente cambiato idea rispetto a quando ha voluto spedirlo in prestito alla Juventus a gennaio. Lieto fine, dunque, vicinissimo. Per la felicità non solo dell’allenatore, ma anche dei tifosi: la fame di rinforzi, dopo troppe settimane senza squilli, sta aumentando giorno dopo giorno. Da qui al 1° settembre, insomma, non ci sarà tempo per annoiarsi.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Igor Tudor aspetta. Anche perché è ormai sul punto di essere accontentato. Immaginare che possa convocare Randal Kolo Muani per la sfida di campionato contro il Parma di domenica non è un'ipotesi così lontana dalla realtà, anzi. Ormai la Juventus sta solo lavorando ai dettagli, sistemando gli ultimi tasselli di una trattativa faticosa, legata anche ad incastri che di fatto non si sono concretizzati: Dusan Vlahovic, del resto, non è partito, ma i bianconeri si sono mossi per il ritorno di Kolo Muani a prescindere dall'uscita del serbo. Il francese piace a Tudor, che lo immagina come pedina versatile per l'attacco. Sa di poter modellare il reparto avanzato proprio con il giocatore oggi ancora di proprietà del Psg. Il tecnico l'ha osservato da vicino negli ultimi mesi: ha toccato con mano le caratteristiche che gli servono per costruire la Juventus che verrà.
I numeri dell'operazione Kolo Muani
E con i contatti previsti oggi tra i due club l'ottimismo per una conclusione della vicenda tra domani e dopodomani può aumentare considerevolmente. Con cifre che da qualche giorno sono più o meno stabilite su tutta la linea: Kolo Muani diventerà bianconero in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tradotto in numeri: 10 milioni per l'accordo a titolo temporaneo, a cui se ne aggiungono 45 per il riscatto. Modalità di pagamento ampiamente discusse e accettate dal Psg, che non ha mai ricevuto interessamenti concreti come quello della Juventus per il classe '98. E il giocatore, allo stesso modo, non ha mai cercato alternative reali ai bianconeri: voleva tornare a Torino e ci sta riuscendo. Passando parecchio tempo ai margini del Psg, ma col pensiero e la rassicurazione che dalla Continassa avrebbero fatto tutto il possibile per riportarlo da Tudor.