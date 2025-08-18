Kolo Muani, corsa verso Parma: Juve-Psg, l'affare e le cifre

TORINO - Igor Tudor aspetta. Anche perché è ormai sul punto di essere accontentato. Immaginare che possa convocare Randal Kolo Muani per la sfida di campionato contro il Parma di domenica non è un'ipotesi così lontana dalla realtà, anzi. Ormai la Juventus sta solo lavorando ai dettagli, sistemando gli ultimi tasselli di una trattativa faticosa, legata anche ad incastri che di fatto non si sono concretizzati: Dusan Vlahovic , del resto, non è partito, ma i bianconeri si sono mossi per il ritorno di Kolo Muani a prescindere dall'uscita del serbo. Il francese piace a Tudor , che lo immagina come pedina versatile per l'attacco. Sa di poter modellare il reparto avanzato proprio con il giocatore oggi ancora di proprietà del Psg . Il tecnico l'ha osservato da vicino negli ultimi mesi: ha toccato con mano le caratteristiche che gli servono per costruire la Juventus che verrà.

I numeri dell'operazione Kolo Muani

E con i contatti previsti oggi tra i due club l'ottimismo per una conclusione della vicenda tra domani e dopodomani può aumentare considerevolmente. Con cifre che da qualche giorno sono più o meno stabilite su tutta la linea: Kolo Muani diventerà bianconero in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tradotto in numeri: 10 milioni per l'accordo a titolo temporaneo, a cui se ne aggiungono 45 per il riscatto. Modalità di pagamento ampiamente discusse e accettate dal Psg, che non ha mai ricevuto interessamenti concreti come quello della Juventus per il classe '98. E il giocatore, allo stesso modo, non ha mai cercato alternative reali ai bianconeri: voleva tornare a Torino e ci sta riuscendo. Passando parecchio tempo ai margini del Psg, ma col pensiero e la rassicurazione che dalla Continassa avrebbero fatto tutto il possibile per riportarlo da Tudor.