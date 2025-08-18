Vlahovic ha un piano, tra Mondiale e futuro i conti li ha fatti benissimo. Via dalla Juve, ma così

Anche il Mondiale non è a rischio

Vlahovic accetta da qui a gennaio la folta concorrenza nell'attacco di Tudor. Allo stesso tempo porta a casa metà dello stipendio previsto fino a giugno 2026 e studia senza fretta la futura sistemazione una volta terminato il rapporto con la Juventus. E poi, se a gennaio trovasse la sistemazione giusta, non avrebbe di fatto nulla da temere per quanto riguarda la prospettiva di andare al Mondiale con la Serbia. Altri sei mesi a Torino starebbero bene a Vlahovic. E pure al club, in fondo. D'altronde nessuno ha intenzione di metterlo ai margini del progetto: nelle amichevoli è stato impiegato e Tudor lo sta gestendo come se nulla fosse. Lui, non sempre con prestazioni all'altezza (a Dortmund è parso l'ombra di se stesso e contro la Next Gen, nonostante il gol, non ha certo brillato), sta cercando un modo per lasciare il segno: la rete realizzata a Bergamo, appena entrato, al posto di David, è figlia di uno spirito comunque apprezzabile. A pochi giorni, oltretutto, dai sonori fischi ricevuti all'Allianz Stadium durante l'amichevole in famiglia.