Vlahovic ha un piano, tra Mondiale e futuro i conti li ha fatti benissimo. Via dalla Juve, ma così

TORINO - Un muro di gomma. Vuole esserlo, a tutti i costi. Con l'atteggiamento, con l'impegno, con la professionalità e in generale con tutti gli argomenti possibili. Intorno a lui la tempesta non si placa, ma non si scompone. Resta fermo, irremovibile. Dusan Vlahovic ha scelto di munirsi di una corazza per affrontare i prossimi giorni e, probabilmente, pure i prossimi mesi. Perché lui, a proposito di un addio alla Juventus, fa orecchie da mercante. Non lascia segnali, non mette pressione a nessuno e, anzi, nemmeno si preoccupa di una concorrenza che a breve aumenterà con il ritorno di Kolo Muani. Vlahovic ha deciso di andare avanti per la propria strada. Anche perché le vie alternative non sono allettanti. Oppure, semplicemente, il serbo non è la prima scelta.
Semestre bianco...nero
Basti vedere come si sta delineando la telenovela Hojlund tra il Manchester United e il Milan: Amorim l'ha escluso dall’elenco dei convocati per la sfida contro l'Arsenal. Se non è un messaggio diretto al danese, poco ci manca. E l'ex Atalanta, dal canto suo, adesso sta valutando seriamente di fare un... patto col Diavolo. Con buona pace per Vlahovic, appunto, la cui operazione con i rossoneri andrebbe fuori dai paletti economici imposti da Furlani. Così, con ogni probabilità, Dusan si prepara a vivere almeno un altro semestre con la maglia della Juventus. Di rinunciare ai circa 12 milioni netti previsti dal suo ultimo anno di contratto coi bianconeri, infatti, non ne vuole sapere. Ma restare fino a gennaio può dargli piccoli benefici da spendere poi a partire dal 2026. Già, perché Vlahovic i conti li ha fatti benissimo. Pensando al presente, ma ragionando anche in chiave futura. Senza lasciare niente al caso, senza abbandonare nemmeno una briciola lungo il percorso.
Anche il Mondiale non è a rischio
Vlahovic accetta da qui a gennaio la folta concorrenza nell'attacco di Tudor. Allo stesso tempo porta a casa metà dello stipendio previsto fino a giugno 2026 e studia senza fretta la futura sistemazione una volta terminato il rapporto con la Juventus. E poi, se a gennaio trovasse la sistemazione giusta, non avrebbe di fatto nulla da temere per quanto riguarda la prospettiva di andare al Mondiale con la Serbia. Altri sei mesi a Torino starebbero bene a Vlahovic. E pure al club, in fondo. D'altronde nessuno ha intenzione di metterlo ai margini del progetto: nelle amichevoli è stato impiegato e Tudor lo sta gestendo come se nulla fosse. Lui, non sempre con prestazioni all'altezza (a Dortmund è parso l'ombra di se stesso e contro la Next Gen, nonostante il gol, non ha certo brillato), sta cercando un modo per lasciare il segno: la rete realizzata a Bergamo, appena entrato, al posto di David, è figlia di uno spirito comunque apprezzabile. A pochi giorni, oltretutto, dai sonori fischi ricevuti all'Allianz Stadium durante l'amichevole in famiglia.
Per il futuro c'è tempo. Intanto resta
Vlahovic e la Juventus, insomma, non hanno - per forza - fretta di doversi separare da qui a fine mercato. Di sicuro non è l'attaccante a volersi privare dei privilegi degli ultimi mesi di permanenza sotto la Mole, accontentandosi di una soluzione ponte o di una realtà in cui non sarebbe realmente il benvenuto. Il Milan, sì, l'ha corteggiato. Ma poi ha scelto Hojlund. E non è scontato che, in caso di fumata nera, torni alla carica per Vlahovic dopo averlo messo in disparte. La Juventus, in questa situazione, fa buon viso a cattivo gioco, sperando almeno - da gennaio - di risparmiare i circa 12 milioni lordi che spetterebbero ancora al serbo. Dusan vuole restare? Bene, allora si giochi il posto. Con David e presto con Kolo Muani. Tudor ha le mani libere e Vlahovic non intende arrendersi di fronte alla concorrenza. Per pianificare il futuro c'è tempo.
