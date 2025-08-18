"Locatelli, offerta da 25 milioni dall'Arabia: la Juve dice no. L'alternativa è un ex"

"È arrivata negli ultimi due giorni un'offerta scritta alla Juventus da parte dell'Al Ahli da 25 milioni di euro per Manuel Locatelli: 'no' secco dei bianconeri". Il retroscena che coinvolge il centrocampista ex Milan e Sassuolo, insignito da Tudor dei gradi di capitano della squadra, è stato svelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano in un video caricato sul proprio canale YouTube.

Locatelli incedibile

Nell'ennesimo 'anno zero' della storia recente della Juventus, i punti fermi sui quali impostare un nuovo progetto targato Comolli, Modesto, Chiellini e Tudor erano davvero pochissimi: il blocco difensivo Di Gregorio-Kalulu-Bremer-Gatti-Cabal-Cambiaso, l'estro di Yildiz e Conceiçao e il cuore, i muscoli e il cervello di Thuram e, appunto, Locatelli, praticamente inamovibile durante il pre-campionato bianconero.

Al Ahli su Zakaria

L'offerta dell'Al Ahli per Manuel Locatelli è dettata dall'esigenza - e dall'urgenza - della squadra militante nella Saudi Pro League di reperire sul mercato un centrocampista completo, moderno, che sappia interpretare la doppia fase di interdizione e costruzione del gioco. Sfumato il nazionale azzurro, il club arabo potrebbe comunque permettere alla Juve di guadagnare qualcosina... sì, perché la prima alternativa sarebbe Denis Zakaria, 15 presenze e 1 gol in bianconero tra il gennaio e il settembre 2022 prima di essere ceduto in prestito oneroso al Chelsea e, poi, a titolo definitivo al Monaco, conservando, però, una percentuale - si parla del 5% - sulla futura rivendita.

