Nico Gonzalez, c'è anche la Roma! Comolli ha una pretesa per l'addio Juve

TORINO - Quante cose ancora possono succedere, da qui al 1° settembre. Tra i precari dell'agosto bianconero ci rientra di diritto Nico Gonzalez , schierato dall'inizio a Bergamo contro l' Atalanta e di conseguenza serio candidato per una maglia da titolare contro il Parma . Eppure, intorno all'argentino, le voci di mercato non si spengono mai. La Juventus , almeno 30 milioni di euro, li pretende. Ed è questo aspetto che spaventa un po' tutte le pretendenti all'ex Fiorentina , Atletico Madrid compreso . Già, perché Nico Gonzalez piace moltissimo a Diego Pablo Simeone (ieri sera avvistato a Torino per la prima di Giovanni con i granata), intenzionato ad irrobustire un mercato già faraonico a livello di spese con un altro innesto dalla Serie A dopo Giacomo Raspadori. Le richieste bianconere, al netto dell'intrigo che riguarderebbe Nahuel Molina , spaventano però il Cholo.

Comolli, la richiesta sulla formula

Soprattutto perché Comolli pretende l'obbligo di riscatto per un giocatore che, al primo anno in una big del calcio europeo, non ha lasciato il segno. Nel varco di incertezza aperto dall'Atletico Madrid, però, si può inserire prepotentemente la Roma. Club che ha bisogno di esterni offensivi molto tecnici per accontentare l'idea di calcio di Gian Piero Gasperini, che non ha scelto la Capitale per vivacchiare. In più, la direzione che ha preso la trattativa per Jadon Sancho (per il quale ci sarà comunque un altro tentativo) induce i giallorossi a valutare in fretta delle alternative credibili. Nico Gonzalez, sicuramente, fa parte degli elementi che stuzzicano il tecnico di Grugliasco. D'altronde, non è un mistero, un anno fa la Juventus riuscì a strappare il classe '98 all'Atalanta: Gasperini avrebbe gradito una pedina con le sue caratteristiche, anche nell'ottica di una rotazione ottimale per le tre competizioni. Giuntoli arrivò davanti a D'Amico. Il campo, però, almeno fino a questo momento non gli ha dato ragione.

Tudor ci sta provando in tutti i modi

La qualità di Nico Gonzalez, mostrata con discreta continuità ai tempi della Fiorentina, non è certo discutibile. Anzi la pre-convocazione di Scaloni per le sfide contro Venezuela ed Ecuador, valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, sostiene la tesi che l'esterno di Belén de Escobar vada soltanto aspettato. O comunque riesaminato. Di sicuro Tudor ci sta provando in tutti i modi. Anche perché la stima del croato è rimasta intatta, nonostante un rendimento a tratti deficitario. L'impiego dall'inizio contro l'Atalanta, condito da un assist per Jonathan David nell'occasione del vantaggio bianconero, dimostra quanto il tecnico abbia voglia di investire tempo sul giocatore. La prestazione nel complesso, da esterno a tutta fascia a destra, non si può certo ritenere sufficiente: non si può vivere di un paio di fiammate o poco più.