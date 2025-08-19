Zhegrova-Juve, David piazza l'assist! "L'ho detto al Lilla", e dai social riemerge quel commento...

TORINO - Questa volta l’assist potrebbe pennellarlo Jonathan David a beneficio di Edon Zhegrova . E non viceversa, come sarebbe lecito attendersi per le caratteristiche tecniche dei due ex compagni di squadra al Lilla. E come ben ricorda, in primis, proprio la Juventus . Storia dello scorso mese di novembre, sull’infiocchettato palcoscenico della Champions League: il kosovaro salta Thuram rientrando dalla destra, semina il panico nella mediana bianconera e inventa una geniale verticalizzazione per il canadese, che approfitta della lettura sbagliata di Cabal e deposita in rete superando Di Gregorio in uscita disperata. Dal campo al mercato: proprio questa intesa tra i due, affinata negli anni condivisi in Francia, sta tentando Comolli . Che in Zhegrova vede una golosa occasione di fine mercato, a maggior ragione di fronte alla prospettiva di poter tornare a formare l’asse che tanto bene ha fatto sulle sponde della Deule.

La coppia David-Zhegrova

La sinergia, infatti, ha funzionato contro l’allora formazione di Thiago Motta come in tante altre occasioni. Ben dieci, come i gol realizzati dal Lilla con Zhegrova e David autori, contestualmente, del passaggio decisivo e della successiva rete. Con una prima sorpresa, affidandosi ai freddi numeri: quattro volte ha fatto centro David su assist di Zhegrova, ben sei Zhegrova su assist di David. A riprova del dinamismo e dell’intercambiabilità delle due pedine. Il kosovaro, nel mirino dei bianconeri per rinforzare l’organico di Tudor tra la trequarti e la corsia di destra, figura dunque del tutto sovrapponibile a Nico Gonzalez, sa come far male anche negli ultimi sedici metri. Il canadese, come già ha lasciato intravedere in questo pre-campionato, ha doti da numero dieci oltre che da numero nove, al punto che il tecnico croato sta valutando un suo impiego insieme a un’altra prima punta, soprattutto nel momento in cui potrà sfruttare anche le qualità di Kolo Muani.

Zhegrova festeggia l'apporodo di David alla Juve

E l’intesa tra i due risulta solida anche lontano dal rettangolo di gioco, come ricorda l’apprezzamento social di Zhegrova al post con cui la Juventus, poche settimane fa, ha ufficializzato l’acquisto di David. Una candidatura in prima persona? Beh, il classe 1999 nato nella tedesca Herford alla Juventus ci andrebbe di corsa. Al Lilla, dove è approdato tre anni fa dal Basilea, ha scoperto una nuova dimensione, ma ora il suo contratto è in scadenza e sulle prospettive di permanenza era già stato lapidario in primavera: "Ho comunicato al club che non rinnoverò. Vediamo cosa succederà in estate, ma la società è già stata informata della mia volontà", aveva chiarito a un’emittente radiofonica in patria. E questo ne fa ora, a tutti gli effetti, una prelibata opportunità di fine estate. Su di lui è forte il pressing del Marsiglia – con cui Comolli ha dovuto di recente battagliare, con successo, per la cessione di Weah –, ma tra i due club transalpini non c’è ancora l’intesa finale. Per questo i bianconeri stanno mettendo a punto la strategia per inserirsi e mettere la freccia. A patto, certo, di liberare spazio per l’esterno in rosa: la spada di Damocle del mercato bianconero è sempre quella e, in questo caso, l’indiziato è proprio il suo “doppione” Nico Gonzalez.